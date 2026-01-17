Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe\'de bir ayrılık daha

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha resmileşti. Sarı-lacivertliler, Rodrigo Becao'nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.

BECAO KASIMPAŞA'YA KİRALANDI

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kadro planlaması kapsamında Rodrigo Becao ile ilgili kararını netleştirdi. Sarı-lacivertliler, 29 yaşındaki Brezilyalı savunmacının sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

KADRO DIŞI KALMIŞTI

Becao, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yalnızca 1 maçta süre aldı ve 6 dakika sahada kaldı. Tecrübeli futbolcu, 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.

FENERBAHÇE KARİYERİ

2023/24 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'ye transfer olan Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 maça çıktı. Brezilyalı savunmacı bu süreçte 2 gol atıp 1 asist yaptı.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER ATAĞI

Kasımpaşa, devre arası transfer döneminde kadrosuna yaptığı hamlelerle dikkat çekiyor. Lacivert-beyazlı ekip, daha önce İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.