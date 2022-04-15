Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini aldı

15.04.2022 11:58
Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini aldı

Fenerbahçe, sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp, 2025 yıllına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, sezon başında MLS ekiplerinden Los Angeles FC'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Diego Rossi'nin bonservisinin alınıp, 2025 yıllına kadar sözleşme imzalandığını açıkladı. Uruguaylı orta saha için 5.5 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2021-22 Sezonu başından beri kadromuzda kiralık olarak forma giyen profesyonel futbolcu Diego Rossi'nin, 5.500.000 Euro bonservis bedeli karşılığında kalıcı olarak kadromuza katılması konusunda Major League Soccer (MLS) ile mutabık kalınmıştır. Oyuncu ile 31.05.2025 tarihinde sona erecek; 2022-23, 2023-24 ve 2024-25 sezonlarını kapsayan 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.


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Los Angeles, Fenerbahçe, Diego, Euro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini aldı - Son Dakika


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