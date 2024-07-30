Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi

Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano\'yu 2-1 yendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Lugano'yu konuk eden Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçtan 2-1 galip ayrıldı. Deplasmandaki ilk maçı da 4-3 kazanan sarı-lacivertliler, bu skorla bir üst tura yükselmeyi başardı. Jose Mourinho'nun öğrencileri, 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla kozlarını paylaşacak.

30.07.2024 21:49
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında İsviçre'nin Lugano ekibini konuk etti. Sahadan 2-1 galip ayrılan sarı-lacivertliler bir üst tura yazdırdı.

LUGANO ERKENDEN ÖNE GEÇTİ

Fenerbahçe'nin konuğu Lugano, ilk maçta olduğu gibi bu maçta da erkeden öne geçmeyi başardı. 7. dakikada ceza alanı dışında topla buluşan Hadj Mahmoud, iki direğin birleştiği noktaya çok sert bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

FRED OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızı Fred mücadelenin ilk yarısında sakatlandı. Oyuna devam edemeyen tecrübeli oyuncunun yerine İsmail Yüksek 31. dakikada oyuna girdi. Yıldız isim, yerini İsmail'e bırakırken büyük üzüntü yaşadı.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

4-3 kazanılan ilk maçta hat-trick yapan Edin Dzeko, karşılaşmanın 59. dakikasında yine golünü attı. Mert Hakan Yandaş'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruştan kafayı vuran Dzeko, skoru 1-1'e getirdi.

GALİBİYET GOLÜ SZYMANSKI'DEN

Fenerbahçe'yi rahatlatan gol 90+3 dakikada Sebastian Szymanski'den geldi. İrfan Can Kahveci'nin arka direğe yaptığı ortayı kafayla indiren Tadic'in pasında Szymanski kale ağzından topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1'lik galibiyete taşıdı.

ALTAY VE EN-NEYSRI TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe'nin sahasında Lugano ile oynadığı maçta sürpriz bir isim de tribünde yer aldı. Sarı-lacivertlilerin eski kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe'nin Lugano ile Kadıköy'de oynadığı maçı tribünden takip etti. Altay Bayındır, geçen sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olmuştu. Öte yandan karşılaşmayı Fenerbahçe'nin yeni transferi Youssef En-Nesyri de izledi.

SIRADAKİ RAKİP LİLLE

İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemeyi başaran Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, rövanş maçında Lugano'yu 2-1 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • serhat ali: maç bitmeden haber yaparsanız boyle komik duruma düserseniz 16 0 Yanıtla
  • Akbt Drn: O nasıl bi başlık la 1-1 8 1 Yanıtla
  • Yasin Arık: maç 2-1 bitti yanlış haber 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Bıçak: başlık şaka:) 0 0 Yanıtla
  • Kaho Kroyf: maç bitmeden sonuç yazmayın 0 0 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan: beraberemi 0 0 Yanıtla
  • Kemal Göçmen: ayip ayip gunde on haber yapiyorsunuz biraz sabirla duzgun haber yapin be acemiler 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Kula: 2-1 berabere kaldı diyecektiniz :))) 0 0 Yanıtla

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