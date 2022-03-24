Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika
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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

24.03.2022 19:09
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil GüngörNesibe Aydın: Thomas 12, Nacickaite 16, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Coates 16, Snytsina 2, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 6Fenerbahçe Safiport: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 9,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Murat Ciner, Orkun Yurttaş, Nazlı Çisil Güngör

Nesibe Aydın: Thomas 12, Nacickaite 16, Meltem Yıldızhan 6, Harika Gözde Eldaş 6, Coates 16, Snytsina 2, Merve Uygül 2, Hülya Çoklar Asarcıklı 6

Fenerbahçe Safiport: Sabally 14, Olcay Çakır Turgut 8, Williams 9, Tuğçe Canıtez 3, McBride 28, Manolya Kurtulmuş, Şerife Alperi Onar 3, Hartley 9

1. Periyot: 21-20

Devre: 33-37

3. Periyot: 46- 64

Beş faulle çıkan: 38.43 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport), 39.10 Coates (Nesibe Aydın)

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası yarı final maçında, Nesibe Aydın'ı 74-66 yenen Fenerbahçe Safiport, finale yükseldi.

Sarı-lacivertlilerin finaldeki rakibi, 19.30'da başlayacak OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi karşılaşmasının galibi olacak.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası
Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

YORUMLAR
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Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74 Bitci Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 66 Fenerbahçe Safiport: 74 Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80 Bitçi Kadınlar Türkiye Kupası: Nesibe Aydın: 91 Bursa Büyükşehir Belediyespor: 80

Olcay Çakır Turgut, Türkiye Kupası, basketbol, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası - Son Dakika


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