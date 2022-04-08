Fenerbahçe Safiport, Euroleague finalinde - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport, Euroleague finalinde

08.04.2022 22:15
Fenerbahçe Safiport, Euroleague finalinde

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Paulo Marques, Amel Dahra, Gatis SalinsZVVZ USK PRAG: Oblak 22, Conde 11, Thomas 12, Vorackova 5, Jones 21, Vyoralova 2, Stankovic 1FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 3, McBride 15, Iagupova 24, Sabally 9, Williams 4, Hartley 10, Zahui 18, Stokes,...

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Paulo Marques, Amel Dahra, Gatis SalinsZVVZ USK PRAG: Oblak 22, Conde 11, Thomas 12, Vorackova 5, Jones 21, Vyoralova 2, Stankovic 1FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 3, McBride 15, Iagupova 24, Sabally 9, Williams 4, Hartley 10, Zahui 18, Stokes, Alperi Onar1'İNCİ PERİYOT: 23-28İLK YARI: 45-383'ÜNCÜ PERİYOT: 63-595 FAUL: 39.26 Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport)

Euroleague Kadınlar Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe Safiport, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertli ekip, finalde Macaristan ekibi Sopron Basket ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Safiport - Sopron Basket finali, 10 Nisan Pazar günü saat 17.00'de oynanacak.Karşılaşma karşılıklı sayılarla başlarken Fenerbahçe Safiport, ilk 5 dakikayı 14-10 önde geçti. Periyodun ilerleyen dakikalarında Iagupova'nın dış atışlarıyla etkili olmaya başlayan Fenerbahçe, periyodun bitimine 2.01 kala Zahui'nin basketiyle farkı 5'e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 19-24. Periyodun kalan dakikalarında farkı korumayı başaran sarı-lacivertli ekip, ilk periyodu 28-23 önde kapattı.İkinci periyoda iki takımda hücumda etkili başlarken Fenerbahçe, 6.45 kala Oblak'ın basketiyle Prag, farkı 4'e indirdi ve sarı-lacivertli ekibe molayı aldırdı: 32-36. Moladan da iyi dönen Prag, Thomas'ın basketiyle 4.32 kala farkı 3'e çıkardı: 39-36. Periyodun kalan bölümünde hücum ribaundları ile etkili olan ve ikinci şans sayılarıyla farkı açmayı başaran Prag, ilk yarıyı 45-38 önde tamamladı.Üçüncü periyoda etkili başlayan Prag, 45 saniyede 5 sayı bularak farkı 12'ye çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 50-38. Bu dakikadan sonra savunmada daha iyi bir görüntü çizen Fenerbahçe, önce Zahui'nin üç sayılık basketi ardından Sabally'nin pota altından bulduğu basketle farkı periyodun bitimine 3.26 kala 5'e indirdi ve rakibine molayı aldırdı: 56-51. Moladan daha iyi dönen Prag, 6-0 seri yakalayarak farkı tekrardan çift hanelere çıkardı: 61-51. Kalan 2 dakikada rakibine sadece 2 sayı şansı tanıyan ve hücumda Zahui ile etkili olan sarı-lacivertli ekip, karar periyoduna 63-59 geride girdi.Son periyoda Iagupova ve McBride'ın sayılarıyla giren Fenerbahçe, karşılaşmada uzun bir süre sonra öne geçti: 63-64. Maçın bitimine 7: 51 kala Zahui ile üç sayılık isabet bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 4'e çıkardı ve rakibine molayı aldırdı: 63-67. Molanın ardından da etkili oyununu devam ettiren Fenerbahçe, maçın bitimine 3 dakika kala Iagupova'nın üç sayılık basketiyle farkı 13'e çıkardı: 64-77. Kalan dakikalarda farkın kapanmasına izin vermeyen Fenerbahçe Safiport, sahadan 83-74 galip ayrılarak finale yükselmeyi başardı.FENERBAHÇE 4'ÜNCÜ KEZ FİNALDEFenerbahçe Safiport, USK Prag'ı mağlup ederek tarihinde 4'üncü kez Euroleague Kadınlar'da finale çıkma başarısı gösterdi. Daha önce 2012/2013, 2013/2014 ve 2016/2017 sezonlarında finale çıkan sarı-lacivertli ekip, kupaya uzanmayı başaramamıştı. Fenerbahçe, pazar günü Sopron Basket'i mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyük kupasını kaldıracak.


- İstanbul
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Basketbol: THY Avrupa Ligi Basketbol: THY Avrupa Ligi Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi. Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'ı 83-74 yenen Fenerbahçe Safiport finale yükseldi.

Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe, Euroleague, Prag, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, Euroleague finalinde - Son Dakika


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