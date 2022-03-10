Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi

10.03.2022 20:51
Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Nikola Bejat, Jelena Smiljanic, Zoran MitrovskiTTT RIGA: Thomas 21, Handy 8, Basko 4, Pulvere 14, Sarauskaite 4, Jasa 5, Meldere 5, Sila, Gilday 2, Klakocka, Korzane 2FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16, Iagupova 16, Zahui 22, Williams 12, Hartley...

SALON: Metro EnerjiHAKEMLER: Nikola Bejat, Jelena Smiljanic, Zoran MitrovskiTTT RIGA: Thomas 21, Handy 8, Basko 4, Pulvere 14, Sarauskaite 4, Jasa 5, Meldere 5, Sila, Gilday 2, Klakocka, Korzane 2FENERBAHÇE SAFİPORT: Olcay Çakır Turgut 10, McBride 16, Iagupova 16, Zahui 22, Williams 12, Hartley 8, Tuğçe Canıtez 4, Alperi Onar, Manolya Kurtulmuş1'İNCİ PERİYOT: 16-32İLK YARI: 33-493'ÜNCÜ PERİYOT: 48-72 Fenerbahçe Safiport, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisi 2'nci maçında TTT Riga'yı 88-65 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve Final-Four'a yükseldi.İki takımın aralarında yaptığı anlaşmaya göre Metro Enerji Salonu'nda TTT Riga ev sahipliğinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe Safiport, 49-33 önde tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Amanda Zahui 22 sayıyla maçın en skorer ismi olurken TTT Riga'da Jasmine Thomas 21 sayıyla mücadele etti.Fenerbahçe Safiport, USK Prag - Beretta Famila Schio eşleşmesinin tur atlayanı ile Final Four Yarı Finalinde karşılaşacak.


- İstanbul
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde eşleştiği TTT Riga'yı 2-0'la geçerek adını Final Four'a... Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague çeyrek final serisinde eşleştiği TTT Riga'yı 2-0'la geçerek adını Final Four'a... EuroLeague'de çok tartışılan oylama EuroLeague'de çok tartışılan oylama Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor Fenerbahçe Safiport, Dörtlü Final için sahaya çıkıyor

Olcay Çakır Turgut, Fenerbahçe, Euroleague, Metro, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Safiport, Kadınlar Euroleague'de Final-Four'a yükseldi - Son Dakika
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