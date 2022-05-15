Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika
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Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı

15.05.2022 17:03
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenen ve seride 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyon olan Fenerbahçe Safiport, kupasını aldı.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 97-71 yenen ve seride 3-0 üstünlük sağlayarak şampiyon olan Fenerbahçe Safiport, kupasını aldı.

Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Sezonu şampiyon tamamlayan sarı lacivertli ekibin kupası ve madalyalarını, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan verdi. Sarı lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini salonda kendilerini destekleyen taraftarlarıyla paylaştı.

Sezonu ikinci tamamlayan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi oyuncularına da madalyaları takdim edildi.

Final serisinin en değerli oyuncusu (MVP), Fenerbahçe Safiport'tan Satou Sabally oldu.

Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı
Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Safiport şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika


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