Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı

İsmail Kartal yönetiminde sezona adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

2 MAÇTA DA GOL YEMİŞLERDİ

Süper Lig'de sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BİR İLK OLDU

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.