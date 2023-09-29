Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı - Son Dakika

Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı

Son Güncelleme: 29.09.2023 00:41

Fenerbahçe, Süper Lig'de ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, sırasıyla Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarında gol yemişti. Sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir karşısında bu duruma son verdi.

İsmail Kartal yönetiminde sezona adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

2 MAÇTA DA GOL YEMİŞLERDİ

Süper Lig'de sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.

RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI BİR İLK OLDU

Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı - Son Dakika
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