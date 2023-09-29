İsmail Kartal yönetiminde sezona adeta fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, bu sezon ligde ev sahibi olduğu bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.
Süper Lig'de sırasıyla seyircisi önünde Gaziantep FK ve Antalyaspor maçlarına çıkan sarı-lacivertliler, kalesinde ilk maçta 1, ikinci maçta ise 2 gol görmüştü.
Şampiyonluğun en önemli adaylarından olan İsmail Kartal'ın öğrencileri, RAMS Başakşehir karşısında ise gol yemeden galip gelmeyi bildi.
Son Dakika › Spor › Bu sezon bir ilk! Fenerbahçe, sahasında kalesini gole kapadı - Son Dakika