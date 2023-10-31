Fred ve Becao'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Uzun süre yoklar

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere karşılaşmada sakatlanan Fred ve Becao'dan kötü haber geldi.

BECAO'DA CİDDİ HASAR VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Becao'nun durumu sanılandan daha ciddi. Yıldız futbolcunun tendonlarında ciddi bir hasar var ve uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

FRED, ADANA DEMİR İLE DÖNÜYOR

Kasık bölgesinde çekme ve zorlanma olan Fred'in ise 12 Kasım'da oynanacak Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarını kaçıracak.

SAKATLAR NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku, Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek. 25 Ekim'de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz ise 1.5 ay yok. Samet Akaydin'in ise Trabzonspor maçına yetişmesi için büyük çaba harcanıyor.