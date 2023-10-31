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Fred ve Becao'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Uzun süre yoklar - Son Dakika

Fred ve Becao'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Uzun süre yoklar

Son Güncelleme: 31.10.2023 14:52

Fenerbahçe'de Pendikspor maçında sakatlanan Fred ve Becao'nun son durumu netleşiyor. Fred'in yaklaşık 2 hafta sahadan uzak kalması beklenirken, Becao'nun durumu ise daha ciddi. Tendonlarında önemli bir hasar olan deneyimli stoperin daha uzun süre sahadan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilere karşılaşmada sakatlanan Fred ve Becao'dan kötü haber geldi.

BECAO'DA CİDDİ HASAR VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Becao'nun durumu sanılandan daha ciddi. Yıldız futbolcunun tendonlarında ciddi bir hasar var ve uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

FRED, ADANA DEMİR İLE DÖNÜYOR

Kasık bölgesinde çekme ve zorlanma olan Fred'in ise 12 Kasım'da oynanacak Adana Demirspor maçıyla birlikte sahalara dönmesi bekleniyor. Brezilyalı yıldız Trabzonspor ve Ludogorets karşılaşmalarını kaçıracak.

SAKATLAR NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Ludogorets maçında sağ ayak metalors kemiğinde deplase kırık oluşan Djiku, Trabzon ve Ludogorets rövanşında forma giyemeyecek. 25 Ekim'de sol ayak bileğinden ameliyat olan Serdar Aziz ise 1.5 ay yok. Samet Akaydin'in ise Trabzonspor maçına yetişmesi için büyük çaba harcanıyor.

Pendikspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred ve Becao'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Uzun süre yoklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fred ve Becao'dan Fenerbahçe'yi yıkan haber! Uzun süre yoklar - Son Dakika
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