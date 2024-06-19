Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe\'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu\'ndaki rakibi belli oldu

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsviçre'nin Lugano takımıyla eşleşti

19.06.2024 13:19
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 99 puanla 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. Ön Eleme Turu'ndan katılma hakkı elde etmişti. Fenerbahçe'nin 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi İsviçre ekibi Lugano oldu. İlk maç deplasmanda oynanacak.

İLK MAÇLAR 23-24 TEMMUZ'DA

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar 23 ve 24 Temmuz, rövanş karşılaşmaları ise 30 veya 31 Temmuz'da oynanacak.

RAKİBİNİ ELERSE DAHA ZORLU TAKIMLARLAR KARŞILAŞACAK

Fenerbahçe eğer rakibini elemeyi başarırsa 3. Ön Eleme Turu'na geçecek. Ancak burada sarı lacivertli ekibi daha da zorlu rakipler bekliyor.Bu turda seri başı olma şansı bulunmayan sarı-lacivertliler, Avusturya Ligi 2.si Salzburg, İskoçya Ligi 2.si Rangers, Çekya Ligi 2.si Slavia Prag ve Fransa Ligi 4'üncüsü Lille'den birisiyle eşleşecek.

Bu turda ise ilk karşılaşmalar, 6-7 Ağustos'ta, rövanş maçları ise 13 Ağustos'ta oynanacak. Sarı-lacivertliler, 3. Ön Eleme Turu'nu da geçmesi durumunda Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda ise 3. Ön Eleme Turu'nu geçen 2 takımdan birisiyle eşleşecek.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Murat Akdeniz: feneri rahat eler 16 36 Yanıtla
  • ferhat eser: fenerbahçeye avrupada başarılar dilerim 39 9 Yanıtla
  • Ergun beyaz: Hayırlı olsun çıkabilecek en zayıf rakip çıktı 26 5 Yanıtla
    Tansel Deniz: lugano mu zayıf...bjkye oynadıhı topu oynarsa hakketen mor ınho 7 15
  • üzeyir Ocakcı: Bütün takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum..Bu yıl ülke puanını arttırmamız gerekiyor.. 12 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: 15 yıldır şampiyonlar ligine gidemeyen fenerbahçeye soralım: O sene bu sene mi :))) ha? Haziran, temmuz ayları tam sizin aylarınız. Söyleyin. O sene bu sene mi 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu - Son Dakika
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