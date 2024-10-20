Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

20.10.2024 20:58  Güncelleme: 22:11
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kıran kırana maçta kazanan çıkmadı.

TADIC PERDEYİ AÇTI

Mücadelenin gol perdesini 24. dakikada Dusan Tadic açtı. Fenerbahçe bu golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

FRED CEZALI

Fenerbahçe'de Fred, Samsunspor maçında sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen Fred, Bodrum maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

HOLSE EŞİTLEDİ

İkinci yarının hemen başında 49. dakikada ev sahibi skoru eşitledi. Samsunspor'da Bola orta sahanın solundan sol kanatta bulunan Emre Kılınç'a yerden pas verdi. Emre topu hızla sol kanattan taşıyıp sol ayağıyla penaltı noktasına çevirdi. Topla buluşan Holse sol ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Durum 1-1 oldu.

MAXIMIN'DEN ŞIK GOL

63. dakikada Fenerbahçe'de sol kanatta topu taşıyan İrfan Can, ceza sahasına koşu yapan Maximin'e yerden pasını verdi. Maximin, ceza sahasında şık çalımlarla ilerledi. Sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Durum 2-1 oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

OOSTERWOLDE SAKATLANDI

Fenerbahçe'de takımın yıldızı Jayden Oosterwolde 73. dakikada sakatlandı ve oyundan çıktı. Yerine Samet Akaydın dahil oldu.

Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi

SONER SKORU BELİRLEDİ

89. dakikada Samsunspor'da Laura orta sahadan sol kanata atılan uzun pası penaltı noktasında bulunan Soner'e kafayla çevirdi. Soner'İn sol ayak içiyle vuruşu ağlarla buluştu. Mücadelenin geri kalan anlarında başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Fenerbahçe, Samsunspor\'a diş geçiremedi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Samsunspor'a diş geçiremedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (57)

  • ferhat eser:
    üzülme fenerbahçe 5saray eğildi yine kocası BEŞİKTAŞI bekliyor haftaya gene tcvz var şenliği kaçırmayın takipte kalın 41 156 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü:
    Kocan beraberemi kaldı gitde teselli et 1 0
    Emre Akcay:
    Senin ne olduğun bellideğil 8taş ferhat ama kesin olan gs a aranızda gecen munasebet acıtmıs baya canını 1 0
    Ferhat Oç eser:
    Ferhat annnenne söyle vazalini hazırlasın kocası Galatasay geliyor 1 0
    Mehmet Aydın:
    KONUŞTU LÜZUMSUZ İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞ 1 0
    Ali Oz:
    hayvanlar bile senden daha faydalı şu memlekete boş konuşmaktan başka bir işe yaradığın yok 1 0
    Mehmet Yılmaz:
    Ajax içinizden geçti daha doymadınız ?????? 1 0
  • Alpi:
    BABANIZ GALATASARAY ..SALINCAĞINIZ HAZIR 8taş ve EZİKBAHÇE …Mayıs ayında tanganıza sahip çıkın 99 31 Yanıtla
  • selman null:
    Samsun'un penaltısı verilmedi birde .Yaygara kopar birazdan kuşlarda 81 20 Yanıtla
    mustafa sagdic:
    hangi pozisyondu o ?? ambrabat in gogusune carpan mi ? futbolda oyle kural yok ki 0 0
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