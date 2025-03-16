Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor. Mücadelede 0-0 eşitlik var.

16.03.2025 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. 61 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsunspor ise topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

23' Dzeko, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvaarlak kaleci Okan'da kaldı.

22' Zeki Yavru, orta alanın sağından sağa kanatta hareketlenen Kingsley'e pasını aktardı ancak top doğrudan dışarı çıktı.

20' Zeki Yavru, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

18' BİR ŞUT! Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası Kostic için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından arka direkte bulunan Dzeko'ya ortasını yaptı. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

12' Celil Yüksel, orta alanın sağında Djiku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Karşılaşmada 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

9' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Zeki araya girerek topu taca gönderdi.

4' Marius Mouandilmadji, rakip yarı alanın sağında Skrinar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' İlk düdük çaldı.

Trendyol Süper Lig, Samsunspor, Fenerbahçe, Kadıköy, Samsun, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Abuzer Kadayıf:
    Haydi bastır Samsun Atatürk’ün vapurla çıktığı şehir gönlümüz kalbimiz seninle şu serçeyi yol kır kolunu kanadı 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yerine yenisi geliyor 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Terörle varılacak hiçbir menzil yoktur
Süper Lig’e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu Süper Lig'e veda eden ilk takım Adana Demirspor oldu
Yaren leyleği yakından görmek için Bursa’ya akın ettiler Yaren leyleği yakından görmek için Bursa'ya akın ettiler
Morais ile kaybetmiyorlar Bodrum FK, Çaykur Rizespor’u 2-0 mağlup etti Morais ile kaybetmiyorlar! Bodrum FK, Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup etti
Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
İspanya bu olayı konuşuyor Arda Güler, Mbappe’yi çıldırttı İspanya bu olayı konuşuyor! Arda Güler, Mbappe'yi çıldırttı
Başlarına gelmeyen kalmadı Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı Başlarına gelmeyen kalmadı! Çaykur Rizespor, 45 dakikada kabusu yaşadı
Sivas’ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Derbi senaryosu çok konuşulur Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı Derbi senaryosu çok konuşulur! Sinan Engin, canlı yayında çileden çıktı
Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59’a yükseldi Gece kulübünde çıkan yangında can kaybı 59'a yükseldi
Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü Aileden kan donduran iddialar Genç kadın parkta baygın bulundu, hastanede öldü! Aileden kan donduran iddialar
CHP’li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı
Çarşı’dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket Çarşı'dan Beşiktaşlı futbolcuların uykularını kaçıracak hareket
Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı Netflix ve Exxen dahil 6 platforma soruşturma başlatıldı

20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
19:11 Celal Şengör’ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki Celal Şengör'ün İstanbul Depremi açıklamalarına deprem uzmanlarından sert tepki
16:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
15:38 Pakistan’a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı
15:18 İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu Mezarlıkta soyunmuşlar İnfial yaratan kızların oyunu deşifre oldu! Mezarlıkta soyunmuşlar
14:49 Trump’ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı Putin çok kızacak Trump'ın 43 ülkeyi içeren listesi sızdı! Putin çok kızacak
14:33 40 ilimizde ciddi düşüş var Erdoğan’ın ’’felaket’’ olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı 40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın ''felaket'' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
14:27 Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı Acılı babadan kan donduran iddia Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia
14:01 Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı Öğretmeni okul çıkışında sırtından bıçakladı
13:53 Bir aile yok oldu Anne ve 2 çocuğu öldü Bir aile yok oldu! Anne ve 2 çocuğu öldü
13:42 Kim ne kadar kazandı İşte Türk takımlarının Avrupa’dan elde ettiği gelir Kim ne kadar kazandı? İşte Türk takımlarının Avrupa'dan elde ettiği gelir
13:37 Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme Domuz derisinden üretilen kıyafetlere yeni düzenleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 21:04:31. #7.12#
SON DAKİKA: Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.