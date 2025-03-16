Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor'u konuk ediyor. Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayan müsabakayı, hakem Cihan Aydın yönetiyor. Maçın VAR hakemi koltuğunda ise Polonyalı Pawel Raczkowski oturuyor. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Oynadığı son 20 resmi müsabakada tek mağlubiyetini Rangers'a karşı yaşayan Fenerbahçe, bu süreçte 5 beraberlik, 14 galibiyet elde etti. Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, ligde ise oynadığı son 11 müsabakada rakiplerine boyun eğmedi. 61 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, haftaya 2 maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 10 puan gerisinde giriyor. Ligde 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle alan Samsunspor ise topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Ligin ilk yarısında iki takım arasında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Oğuz, Amrabat, Fred, Kostic, Tadic, Talisca, Dzeko.

Samsunspor: Okan, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Bola, Benasser, Celil, Holse, Schindler, Emre, Mouandilmadji.

CANLI ANLATIM

23' Dzeko, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvaarlak kaleci Okan'da kaldı.

22' Zeki Yavru, orta alanın sağından sağa kanatta hareketlenen Kingsley'e pasını aktardı ancak top doğrudan dışarı çıktı.

20' Zeki Yavru, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Livakovic'te kaldı.

18' BİR ŞUT! Oğuz Aydın, ceza yayının sağından sol ayak içiyle şutunu çekti. Kaleci Okan Kocuk, çift yumrukla topu uzaklaştırdı. Pozisyon sonrası Kostic için yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Oğuz Aydın, ceza sahası sağından arka direkte bulunan Dzeko'ya ortasını yaptı. Meşin yuvarlak doğrudan dışarı gitti.

12' Celil Yüksel, orta alanın sağında Djiku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

10' Karşılaşmada 10 dakikalık bölümü geride bıraktık.

9' Kostic, sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmada Zeki araya girerek topu taca gönderdi.

4' Marius Mouandilmadji, rakip yarı alanın sağında Skrinar'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

1' İlk düdük çaldı.