Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Fenerbahçe ile Samsunspor, zorlu mücadelede Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik maça çok az bir süre kala sürpriz bir değişiklik yaşandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak atanan Mustafa Savranlar'ın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle maçta görev alamayacağını açıkladı. MHK, Mustafa Savranlar'ın yerine Çağdaş Altay'ı Fenerbahçe - Samsunspor maçına AVAR olarak görevlendirdi.
Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği maçta Candaş Elbil ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe - Samsunspor mücadelesinin AVAR'ı değişti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?