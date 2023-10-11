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Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin - Son Dakika

Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin

Son Güncelleme: 11.10.2023 17:14

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, futbolcunun kulüpteki durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Piekarski, Szymanski'nin Fenerbahçe'de başarılı olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istediğini belirtti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Szymanski'den 30-40 milyon euro kazanabileceğini ve şu anda paha biçilemez bir futbolcu olduğunu ifade etti.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, oyuncu hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA PAHA BİÇİLEMEZ"

Polonya basınından Przeglad Sportowy'e konuşan menajer, "Ben dedikodularla uğraşmam. Gerçekler üzerinden hareket etmeyi tercih ederim. Bu gerçekler de Sebastian Szymanski'nin yeni kulübünden henüz 3. ayında olması ve tüm Fenerbahçelilerin Szymanski için deli olması. Fenerbahçe'nin bugün Szymanski'den 30-40 milyon euro para kazanabileceği söyleniyor ama bence şu anda Szymanski paha biçilemez bir futbolcu" dedi.

"G.SARAYLI TARAFTARLAR BİLE FOTOĞRAF ÇEKİLİYOR"

Szymanski'nin ne kadar sevildiğine de değinen Piekarski, "Szymanski'yi ziyaret etmek için geçenlerde İstanbul'a gittim. Huzur içinde konuşabilmek için bir yat kiraladım. Bir restoranda oturup konuşamıyoruz, imkansız. Galatasaraylı taraftarlar bile Sebastian Szymanski ile fotoğraf çektiriyor" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sebastian Szymanski, Fenerbahçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe servet kazanacak! Szymanski'nin kaç paraya transfer olacağını bir de Menajerinden dinleyin - Son Dakika
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