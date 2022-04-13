Fenerbahçe, Shaktar Donetsk ile 'Barış için futbol' maçına çıkacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Shaktar Donetsk ile 'Barış için futbol' maçına çıkacak

13.04.2022 13:30
Fenerbahçe, Shaktar Donetsk ile 'Barış için futbol' maçına çıkacak

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak.

Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk kulübünün Ukrayna'da barış temasına dikkat çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlattığı 'Shakhtar Donetsk Global Tour' kapsamında, Ukrayna ekibiyle bir dostluk maçına çıkacak.

Özel maç ile ilgili Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolun evrensel gücüyle barış için farkındalık yaratılması adına 'Barış İçin Futbol' temasıyla 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşmanın geliri, savaş mağduru masum insanlar ve çocuklar için kullanılacak. Tribünde olmak ve tribünde olmasa bile bilet alarak bu kıymetli adıma destek olmak isteyen futbolseverler için biletler, 14 Nisan 2022 Perşembe günü (yarın) 15.00'te, Passolig'in internet sitesi üzerinden satışa sunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu özel maçın bilet fiyatları ise şöyle:

Hatıra bilet (bağış): 50 TL

Kale arkası: 50 TL

Üst tribünler: 100 TL

Alt tribünler: 200 TL - İSTANBUL

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Shakhtar Donetsk, Fenerbahçe, Ukrayna, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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