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Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler beli oldu - Son Dakika

Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler beli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u konuk edecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11\'ler beli oldu
04.12.2023 - 17:38,  Güncelleme: 17:43
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Emre Malok oldu.

FENERBAHÇE'NİN DURUMU

Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

KANARYA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11'ler beli oldu - Son Dakika
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