Fenerbahçe-Sivasspor maçında ilk 11\'ler beli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Emre Malok oldu.
Ligde son maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1'le geçen sarı-lacivertliler, EMS Yapı Sivasspor'u da mağlup ederek yoluna kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.
Haftaya 34 puan ve averajla lider olarak giren İsmail Kartal'ın öğrencileri, şampiyonluk yolundaki en önemli rakipleri Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmak istemiyor.
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko.
Sivasspor XI: Ali Şaşal, Alaaddin, Camara, Caner, Uğur, Yunus Emre, Charisis, Emrah, Saiz, N'Jie, Rey Manaj.
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