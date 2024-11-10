Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11\'leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u konuk edecek. Saat 19.00'daki mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

10.11.2024 18:09
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Müsabakanın VAR hakemi olarak ise Sarper Barış Saka görev yapacak. mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. Son lig maçında Trabzonspor'u deplasmanda Amrabat'ın 90+12. dakikadaki golüyle 3-2 yenen sarı-lacivertli takım, hafta arasında UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Sivasspor ise 11 maçta topladığı 17 puanla 7. sırada yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Çağlar, Samet, Kostic, Amrabat, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Turgunboev, Poungouras, Samuel, Charisis, Garry Rodrigues, Keita Balde, Koita

MOURINHO CEZALI

Manchester United karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar müsabakasını tribünden takip eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta da kulübedeki yerini alamayacak. Trabzonspor karşılaşmasında rakip takım taraftarına yönelik sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle 1 maç men cezası alan Mourinho, üst üste iki maçta takımını tribünden yönetmiş olacak.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe'de Sivasspor müsabakası öncesinde 4 eksik oyuncu bulunuyor. Sakatlığı sebebiyle AZ Alkmaar karşısında da forma giyemeyen Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku'nun yanı sıra çapraz bağ sakatlığı sebebiyle ameliyat edilen Jayden Oosterwolde, forma giyemeyecek.

LİG'DE 37. RANDEVU

Fenerbahçe ile Net Global Sivasspor, oynanacak maçla Trendyol Süper Lig'de 37. kez karşı karşıya gelecek. Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 36 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 9 mücadele ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 77 golüne, Sivasspor 47 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçen sezonun ikinci devresinde oynanan son lig maçı 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

KADIKÖY'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe'nin iç sahada Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında rakibine üstünlüğü bulunuyor. İki takım arasında İstanbul'da oynanan 18 müsabakanın 13'ünü sarı-lacivertli ekip, 3'ünü ise kırmızı-beyazlı takım kazandı, 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda Fenerbahçe 41 gol atarken, Sivasspor ise 18 kez fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Sivasspor maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Kenan KODALAK:
    ŞİKE BAHÇE İLK 11 E HAKEMİ YAZMAYI UNUTMUŞ KADİR SAĞLAM EN ŞAİBELİ HAKEM BOZUNTUSUDUR 49 16 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Hakem kadir sağlamsa maçı izlemeye gerek yok. şikebahçe ye 3 puan yazıp geçin. YABANCI HAKEM GELSİN ARTIK BU YAPI ÜYELERİNİ İZLEMEK ZORUNDAMIYIZ 40 12 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Fenerbahçe Berabere Kalacak İçime Doğdu Galatasaray Samsunspor Kalecinin Hatası İle Kazandı.. Resmen 9 9 Yanıtla
  • Ersay:
    Kadrodaki 3 isim galatasaeayda kadroya Giremez fenerde ilk on 11 de hele ikisini kovarlar 1 1 Yanıtla
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