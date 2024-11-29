Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Slavia Prag\'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1 galip ayrılmasını bildi. Bu sonuçla birlikte Avrupa'daki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Kanarya, puanını 8'e yükseltti.

29.11.2024 00:50
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

SAMET'İN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint- Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı. Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı. Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı. Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

EV SAHİBİ TAKIM MAÇIN BAŞINDA ATTI

Ev sahibi takım, maçın 7. dakikasında öne geçti. Chory, Provod'un sol kanattan içeriye yerden çevirdiği topta savunmadan önce kale sahasında topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

DZEKO YANIT VERDİ

Fenerbahçe, bu gole 35. dakikada karşılık verdi. Sarı-lacivertlilerde Saint Maximin, sol kanattan merkezde bulunan Szymanski'ye ayak dışı harika bir pas verdi. Szymanski de sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Boşnak golcü de yay bölgesinden sol ayak içiyle yaptığı güzel vuruşla fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Maçın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından sınırda olan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

PRAG'IN GOLÜ OFSAYT

Slavia Prag, bu pozisyonun hemen ardından bir kez daha öne geçti. Ancak karşılaşmanın hakemi Sascha Stegemann, VAR ile iletişiminin ardından golde savunmanın önünde yer alan Chory'in Livakovic'in açısını kapattığını tespit etti. Böylelikle Provod'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Bunun ardından müsabakanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

EN-NEYSRI GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta aradığı galibiyet golünü 85. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan uzak direğe açtığı ortada Tadic, topu bekletmeden kale sahasına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü En Nesyri de tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 mağlup durumdan 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

AVRUPA'DAKİ 3 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Slavia Prag sahasında Anderlecht ile karşılaşacak.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Hasan Yılmaz:
    Fenerbahçeyi bir Galatasaray lı olarak tebrik ediyorum.Yabancılarla yapılan maçlarda fanatiklik olmaz.. 77 2 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    aferin cikcikler..... 52 5 Yanıtla
  • Murat Çil:
    öldük öldük dirildik keşke Beşiktaşta kazansaydı 33 1 Yanıtla
  • Burak Gürsoy:
    melih annene selam söle hatırlar beni 27 1 Yanıtla
  • Behzat:
    helal Fenerim. 25 2 Yanıtla
  • Murat denizli:
    Babanız Fenerbahçe... 5 13 Yanıtla
  • Kubilay Gençtürk:
    fenerbahçem benim biricik sevgilim söyle senden başka kimim var benim... 17 1 Yanıtla
  • Ahmet Yilmaz:
    Tebrikler Fenerbahçe m..?????????? 14 2 Yanıtla
  • Enver Üçar:
    işte bu mekanın sahibi geliyor 8 2 Yanıtla
  • Melih Özdemir:
    Yapının içinde ki Eyyamcılara Amincilere kapak olsun.Hayırlı Cumalar 2 4 Yanıtla
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