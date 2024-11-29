Fenerbahçe, Slavia Prag\'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Çek temsilcisi Slavia Prag'a konuk oldu. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü maçta sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.

MOURINHO KULÜBEYE DÖNDÜ

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında iç sahada oynanan Manchester United karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar maçında takımının başında olamayan teknik direktör Jose Mourinho, Prag deplasmanında kulübedeki yerini aldı.

SAMET'İN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Samet Akaydin, Slavia Prag deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkarken bu sezon ilk kez Avrupa maçlarında forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Union Saint- Gilloise, Twente, Manchester Uniter ve AZ Alkmaar maçlarında kadroda olmasına karşın süre almayan Samet Akaydin, ilk kez Prog deplasmanında sahaya çıktı. Rodrigo Becao'nun cezası, Çağlar Söyüncü'nün de sakatlığı nedeniyle götürülmediği Prag deplasmanında Djiku ile savunma ikilisini oluşturan Samet Akaydin, Bellona Kayserispor karşısında da Ganalı stoperle sahada yer almıştı.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Karşılaşma öncesinde şehir merkezinde bir araya gelen sarı-lacivertliler, toplu halde stadyuma hareket etti. Kendilerine ayrılan tribünün tamamını dolduran Fenerbahçeliler, sarı-lacivertli futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı andan itibaren tezahürata başladı. Fenerbahçeli futbolcular, tribüne tek tek giderek taraftarları alkışladı. Karşılaşma için Avrupa'nın birçok bölgesinden Prag'a gelen ancak maça bilet bulamayan Fenerbahçeli taraftarlar müsabakayı, toplu halde restoranlarda ve kafeteryalarda takip etti.

EV SAHİBİ TAKIM MAÇIN BAŞINDA ATTI

Ev sahibi takım, maçın 7. dakikasında öne geçti. Chory, Provod'un sol kanattan içeriye yerden çevirdiği topta savunmadan önce kale sahasında topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

DZEKO YANIT VERDİ

Fenerbahçe, bu gole 35. dakikada karşılık verdi. Sarı-lacivertlilerde Saint Maximin, sol kanattan merkezde bulunan Szymanski'ye ayak dışı harika bir pas verdi. Szymanski de sağından koşu yapan Dzeko'ya pasını aktardı. Boşnak golcü de yay bölgesinden sol ayak içiyle yaptığı güzel vuruşla fileleri sarstı ve skor 1-1'e geldi.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Maçın 41. dakikasında Edin Dzeko'nun yerde kalması sonrası itirazlarda bulunan Dzeko, Fred, ve Sandro Zufic, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Bu kartın ardından sınırda olan tecrübeli orta saha, UEFA Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düştü. 31 yaşındaki futbolcu, Athletic Bilbao maçında forma giyemeyecek.

PRAG'IN GOLÜ OFSAYT

Slavia Prag, bu pozisyonun hemen ardından bir kez daha öne geçti. Ancak karşılaşmanın hakemi Sascha Stegemann, VAR ile iletişiminin ardından golde savunmanın önünde yer alan Chory'in Livakovic'in açısını kapattığını tespit etti. Böylelikle Provod'un golü ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı. Bunun ardından müsabakanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.

EN-NEYSRI GALİBİYETİ GETİRDİ

Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta aradığı galibiyet golünü 85. dakikada buldu. İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan uzak direğe açtığı ortada Tadic, topu bekletmeden kale sahasına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin Faslı golcüsü En Nesyri de tek dokunuşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 mağlup durumdan 2-1 üstünlüğe taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca kazanan taraf Fenerbahçe oldu.

AVRUPA'DAKİ 3 MAÇLIK HASRET BİTTİ

Bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Fenerbahçe 8 puana yükselirken, Slavia Prag 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Athletic Bilbao'yu ağırlarken, Slavia Prag sahasında Anderlecht ile karşılaşacak.