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Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi

15.02.2022 21:48
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında karşı karşıya geleceği Slavia Prag müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında karşı karşıya geleceği Slavia Prag müsabakası hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off ilk maçında 17 Şubat Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Slavia Prag maçı hazırlıklarını bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan sarı-lacivertliler, pas çalışması yaptı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Filip Novak ve Luiz Gustavo günü bireysel çalışmalarla tamamlarken, Serdar Dursun da antrenmanın ilk bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalıştı. İrfan Can Kahveci ise günü tedavi programı ile noktaladı. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi
Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi

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Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Slavia Prag maçı hazırlıklarını devam ettirdi - Son Dakika Spor


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