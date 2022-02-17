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Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika

Fenerbahçe'de 8 eksik

17.02.2022 20:46
Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında 8 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA listesine bildirilmemişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de son anda sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, yeni iyileşen Mesut Özil de riske edilmedi. - İSTANBUL

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İsmail Kartal, Slavia Prag, Fenerbahçe, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de 8 eksik - Son Dakika
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