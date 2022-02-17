Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag karşısında 8 oyuncusundan yoksun çıktı.

Fenerbahçe'de Slavia Prag maçında 8 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA listesine bildirilmemişti.

Öte yandan Fenerbahçe'de Serdar Aziz de son anda sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılırken, yeni iyileşen Mesut Özil de riske edilmedi. - İSTANBUL