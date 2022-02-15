Üye Girişi
Fenerbahçe Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika

Fenerbahçe Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

15.02.2022 13:11
Fenerbahçe Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacağı ilk maçı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu'nda 17 Şubat Perşembe akşamı Slavia Prag'ı konuk edecek. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.45'te başlayacak müsabakada İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Marchetti olacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
13:00 Sır ölümler: Babanın cesedi parçalanmış, oğlununki ise çırılçıplak ve donmuş halde bulundu! Babanın kesik başı aranıyor
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
12:53 Hapis yatmayacak! Bütün ülke ayağa kalkmıştı! Öğrencisini döven öğretmene hem hapis hem erteleme
12:51 Sehven KDV'si yüzde 18'e çıkarılmıştı! Resmi Gazete'de düzeltme: Kırmızı ette yapılan hata düzeltildi
12:50 Şırnak'ta 6 askerin şehit olduğu saldırıda karar: Terörist Hüseyin Osmanpur 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 531 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
12:47 Falyalı suikastına ilişkin yeni iddia: Bir ucu Kolombiya'da, bir ucu Yüksekova'da!
12:28 3600 ek gösterge sonrası kim, ne kadar alacak? İşte meslek meslek o rakamlar
12:04 Gaziantep'te bebeğini darbettiği görüntülerle infial yaratmıştı! Yargılanmasına başlandı
12:05 Baba oğula tek göz yetiyor! Hiç görmeyen hafız oğlunu tek gözüyle camiye götürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 13:17:11. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Slavia Prag maçını Maurizio Mariani yönetecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement