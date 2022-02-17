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Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika

Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından

17.02.2022 23:27
Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Çekya ekibi Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Çekya ekibi Slavia Prag'da yardımcı antrenör Jaroslav Köstl, çok önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Köstl, "Çok zor bir maç oldu. Fenerbahçe maça çok iyi hazırlanmıştı. Biz de gayet iyi hazırlandık. Müsabakanın başında Fenerbahçe güçlü oynadı. Akıllı oynayarak topu dolaştırdık. Alanı doğru kapattık. Yavaş yavaş taktik üstünlüğü ele aldık ve golü bulduk." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin beraberliği sağlamasının ardından üst üste 2 gol bulduklarını belirten Köstl, "Çok güçlü bir şekilde cevap verdik. Maçı daha da erken bitirebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak yine şanssız bir gol yedik. Bizim için çok büyük bir zafer. Bu galibiyet bizim için çok değerli. Bu galibiyete büyük değer veriyoruz. Ama bir maç daha var. Avantajla evimize dönüyoruz. Bunu elde ettiğimiz için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi, Slavia Prag, Fenerbahçe, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Slavia Prag maçının ardından - Son Dakika Spor


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