Fenerbahçe, Slovacko karşısında avantaj arıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe, Slovacko karşısında avantaj arıyor

03.08.2022 09:43
Fenerbahçe, Slovacko karşısında avantaj arıyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem Joao Pinheiro yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ın Slovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile Joshua King, teknik direktör Jorge Jesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

10 isim kadroda yok

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer Joao Pedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta da listeye eklenmedi.

Öte yandan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

Yeni transferler ilk kez

Fenerbahçe'de yeni transferler Luan Peres ve Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi Luan Peres ve Gustavo Henrique ile takviye etmişti.

Her iki oyuncu da teknik direktör Jorge Jesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

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Kaynak: AA

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