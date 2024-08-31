Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti

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Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

31.08.2024 11:46  Güncelleme: 11:56
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Süper Lig devi Fenerbahçe, dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı resmen açıkladı
Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı kiralık olarak transfer etti

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak transfer etti - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: Beşiktaşla fenerbahçe kapışacak şampiyon Beşiktaş olacak bu sene tüm kupaları alacağız buna uefa kupasıda dahil 4 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Bize ne fenerden 3 11 Yanıtla
  • serkan keskin: abisi gibi vasat kalir 0 2 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Yunuss Bayern.. Bize ne diyorsun da her fenerbahçe haberine koşa koşa yorum yapıyorsun ilginç bir kişiliğin var.. 0 0 Yanıtla

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