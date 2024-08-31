Fenerbahçe, Sofyan Amrabat\'ı kiralık olarak transfer etti

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Süper Lig devi Fenerbahçe, dün öğleden sonra İstanbul'a gelen Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak transfer ettiğini resmen açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz" denildi.