Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış

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Süper Lig'in 21. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, devre arasında soyunma odasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleri büyük ilgi gördü. Paylaşılan görüntülerde Mert Hakan Yandaş'ın, ''Kavga edin biraz kavga'' ifadeleri kısa sürede viral oldu.

27.01.2025 08:49  Güncelleme: 09:22
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Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.

KANARYA GERİ DÖNDÜ

Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleri ise adeta gündem oldu. İlk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından zirve takibini de sürdürdü.

"KAVGA EDİN KAVGA"

Fenerbahçe Kulübü, bu müsabakanın devre arasında soyunma odasında yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga" dediği anlara yer verildi.

Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış

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Son Dakika Spor Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • Bülent Yılmaz:
    Mert bey gibi kalektesiz olduğu surece şikebahce şampiyon olamaz ha 52 49 Yanıtla
  • Yigit Köse:
    Boş adam 52 27 Yanıtla
  • Behzat:
    hay sen çok yaşa komutan. 34 44 Yanıtla
  • Fahir Yılmaz:
    adamın işi bu. bu gaz karşılığında alıyor parayı. yoksa kalitesi tartışılmaz(!) 54 12 Yanıtla
  • Dersan2009:
    Buda sporcumu haber yapıyorsunuz 37 16 Yanıtla
  • Yasin istek:
    piç 29 22 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    yeteneksiz ve haketmedigin yerde olunca böyle bağırman gerekiyor. zavallı ucube 29 10 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Abi ben bu adamın aldığı yıllık ücretin yarısına,Fenerbahçe futbol takımı ile beraber,bütün branşlarda gazlarım... 26 6 Yanıtla
  • Sinan Aydın:
    işi bu zaten futbolla alakası yok 18 7 Yanıtla
  • Haydar Toy:
    bu adam kadar çirkef görmedim oğlum sen şampiyon olamazsın 12 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış - Son Dakika
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