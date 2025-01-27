Fenerbahçe Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Göztepe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı. Müsabakanın ardından sarı-lacivertli kulüp, sosyal medya hesabından devre arasında soyunma odasında yaşananları paylaştı.
Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın sözleri ise adeta gündem oldu. İlk yarısını 1-0 mağlup tamamladığı mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından zirve takibini de sürdürdü.
Fenerbahçe Kulübü, bu müsabakanın devre arasında soyunma odasında yaşanan anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda Mert Hakan Yandaş'ın "Kavga edin biraz kavga" dediği anlara yer verildi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe soyunma odası görüntülerini paylaştı! Mert Hakan devre arası takımı fena gazlamış - Son Dakika
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