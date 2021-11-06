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Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

06.11.2021 12:10
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

Burak Kızılhan: Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektirMustafa AKIN - Kaan ÜLKER / - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Burak Kızılhan: Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / - Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) Kasım ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde başladı.

Düzenlenen toplantıya; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yönetim Kurulu Üyeleri, YDK Başkanı Vefa Küçük ve YDK üyeleri katıldı. Vefa Küçük'ün açılış konuşmasının ardından genel sekreter Burak Kızılhan, faaliyet raporu hakkında bilgiler verdi. Olimpiyatlarda yer alan ve madalya kazanan sporculara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Burak Kızılhan, "Fenerbahçe'yi hedef alan ve 3 Temmuz hain kumpasını kuranların bir kısmı firari bir kısmı ise binlerce yıllık cezaya çarptırıldı. 2010-2011 şampiyonluğuyla elde ettiğimiz Şampiyonlar Ligi hakkımız gasp edilmiştir. Yöneticilerimiz beraat etmesine rağmen maddi ve manevi zararlar karşılanmamıştır. Her türlü zararın tazmini için o dönem verdiği kararlarla bu zararın oluşmasına sebebiyet veren TFF'ye karşı bu sürecin ilk adımı olarak 250 milyon TL tazminat davası açıldığını kamuoyuna duyurduk. Türk yargısının en hakkaniyetli kararı vereceğine güvenimiz sonsuzdur. İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, eylül ayında ise Futbolda Şike Davası ile alakalı gerekçeli karar vermiştir. Kulübümüzün maddi ve manevi her hakkı tazmin edilene kadar bu mücadele sürecektir" dedi.

Burak Kızılhan, pandemi sebebiyle 2022 yılı nisan ayına ertelenen YDK Başkanlık seçimi hakkında camiaya bilgi verildiğini ve değişiklik olmadığını söyledi.

Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Beko Takım Menajeri Cenk Renda, Fenerbahçe Safiport Takım Menajeri Arzu Özyiğit, Fenerbahçe Opet Takım Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Voleybol Şubesi Sportif Direktörü Darusz Stanicki, Fenerbahçe Kürek Şubesi Sorumlusu Ozan Bayülken, Fenerbahçe Doğuş Yelken Sorumlusu Deniz Çınar, Fenerbahçe Boks Şubesi Sorumlusu Selahattin Atasever, Fenerbahçe Yüzme Şubesi Sorumlusu Uğur Orel Oral, Fenerbahçe Atletizm Şubesi Sorumlusu Gürsel Özyurt ve Fenerbahçe Masa Tenisi Şubesi Sorumlusu Mesud Fagihi Farahmand ilgilendikleri branşlar ile ilgili gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı
Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı

Faruk Ilgaz Tesisleri, Burak Kızılhan, Divan Kurulu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı başladı - Son Dakika
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