Fenerbahçe Sportif Direktörü Branco kolları sıvadı! Portekizli yıldız için tüm şartlar zorlanacak

Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve şampiyonluk yarışında iddialı bir kadro kurmaya hazırlanan Fenerbahçe, yıldız futbolcu Sergio Oliveira ile ilgileniyor. Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Roma'nın teknik direktörü Mourinho'nun da istediği Oliveira'ya teklif yapmaya hazırlanıyor.

BONSERVİSİ 13.5 MİLYON EURO

Porto ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Sergio Oliveira, Portekiz ekibinin 1 Temmuz'da başlayacak yeni sezon kamp kadrosuna dahil edildi. Ancak Portekiz ekibi, yıldız oyuncuya iyi bir teklif gelmesi halinde transferine izin verecek. Sergio Oliveira bonservis bedeli ise pazarlığa açık olmak birlikte 13.5 milyon euro olarak aktarıldı.

MARİO BRANCO'NUN FAVORİSİ

Fenerbahçe'de Sportif Direktör olan Mario Branco, PAOK'ta çalıştığı dönemde Sergio Oliveira'yı transfer etmiş ve başarılı futbolcuyla İKİ kupa kazanmıştı. Yıldız futbolcuyla çok yakın bir ilişkiye sahip olan Branco, 19 Temmuz 2020'de yayınlanan bir röportajında " Yunanistan'daki futboluyla en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu gösterdi. Ülkedeki seviyeyi yükseltti çünkü o rekabetçi bir hayvan" ifadelerini kullandı.