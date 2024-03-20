Fenerbahçe, takvim yoğunluğu gerekçesiyle Süper Kupa maçının ertelenmesi için TFF\'ye resmi başvuruda bulundu

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Fenerbahçe, 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa Finali'nin ertelenerek maçın mayıs ayında oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.Sarı lacivertli kulüp, gerekçe olarak Konferans Ligi çeyrek finali ve Yunanistan Federasyonu'nun Olympiakos'un maçını ertelemesini gösterdi. Yunanistan ekibinin 14 Nisan'da PAOK ile oynayacağı maç federasyon tarafından ileri bir tarihe ertelenmişti.

"BİZE ULAŞAN BİLGİ 6 NİSAN"

Şanlıurfaspor Başkanı Haşim İzol, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Bize ulaşan son bilgi Süper Kupa maçının 7 Nisan Pazar tarihinden bir gün önce 6 Nisan Cumartesi günü oynanması. Süper Kupa maçının 6 Nisan Cumartesi günü oynanması muhtemel." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçının ertelenmesi yönündeki talebinin ardından gözler Galatasaray'ın bu başvuru hakkında nasıl bir tavır alacağına çevrildi.

Sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili, "TFF bir tarih açıkladı. 7 Nisan'da, Urfa'da oynanacak. Bütün hazırlıklar da buna göre yapıldı. Urfalı arkadaşlar da 'Bekliyoruz' diye açıkladı. Son derece heyecanlılar. Bundan sonraki gelişmeler TFF'nin inisiyatifindedir. Kulübüme iletilmiş herhangi bir çağrı yoktur. Bize iletilen, 7 Nisan'da oynanacağı şeklindedir. Galatasaray'ın bir yönetimi var, böyle bir talep geldiğinde değerlendirme yapılacaktır. TFF, bunu Galatasaray'a sorarken gerekçesiyle soracaktır. Ne kadar uygun ve adil olduğuyla ilgili değerlendirme yapılacak." açıklamasında bulundu.

FENERBAHÇE'NİN NİSAN AYI FİKSTÜRÜ

Sarı lacivertli kulübün nisan ayında oynayacağı maçlar ise sırasıyla şu şekilde;