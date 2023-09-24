Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıl sonra 5'te 5 yaptı - Son Dakika

Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıl sonra 5'te 5 yaptı

Son Güncelleme: 24.09.2023 23:14

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez 5'te 5 yaparak sezona başladı. Lige Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve ardından Samsunspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor ve Alanyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe, 13 sene sonra bir ilki başardı.

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

13 SEZON SONRA BİR İLK

Sezona Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve ard arda Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2 ve son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 13 sene sonra bir ilki başardı.

TARİHİNDE 3. KEZ

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona ard arda 5 galibiyetle başlamış oldu. 2009-10 sezonunda sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe, 1964-65 sezonunda da şampiyon olmuştu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıl sonra 5'te 5 yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıl sonra 5'te 5 yaptı - Son Dakika
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