Fenerbahçe, Süper Lig'de 13 yıl sonra 5'te 5 yaptı

Deneyimli teknik adam İsmail Kartal yönetiminde yoluna devam eden Fenerbahçe Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Alanyaspor karşısında 1-0 kazanarak galibiyet serisini sürdürdü.

13 SEZON SONRA BİR İLK

Sezona Gaziantep FK'yı 2-1 yenerek başlayan ve ard arda Samsunspor'u 2-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Antalyaspor'u 3-2 ve son olarak Alanyaspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe 13 sene sonra bir ilki başardı.

TARİHİNDE 3. KEZ

Trendyol Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Fenerbahçe, 1964/65 ve 2009/10 sezonlarından sonra ilk defa sezona ard arda 5 galibiyetle başlamış oldu. 2009-10 sezonunda sezonu ikinci bitiren Fenerbahçe, 1964-65 sezonunda da şampiyon olmuştu.