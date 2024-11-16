Fenerbahçe, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere resmen başladı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere resmen başladı

Fenerbahçe, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere resmen başladı

Fenerbahçe, Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'nın transferi için kendisi ve Suudi Arabistan ekibiyle masaya oturdu. Söz konusu transfer operasyonunu sarı-lacivertlilerin asbaşkanı Acun Ilcalı yönetiyor. Öte yandan Al-Nassr'ın sportif direktörü Adrián Espárraga da görüşmeler için İstanbul'a geldi.

16.11.2024 19:47
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Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, Suudi Arabistan takımlarından Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertler Brezilyalı yıldızın transferini bitirmek için harekete geçti.

ACUN ILICALI AL NASSR İLE MASADA

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer için Talisca ve 30 yaşındaki futbolcunun kulübü Al Nassr ile görüşmelerde bulunuyor.

SPORTİF DİREKTÖRLERİ İSTANBUL'A GELDİ

Haberde, Talisca'nın forma giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'ın sportif direktörü Adrián Espárraga'nın sarı-lacivertli takımla transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiği belirtildi.

Fenerbahçe, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere resmen başladı

TALİSCA DA SICAK BAKIYOR

Anderson Talisca, Al Nassr'dan yıllık olarak net 12 milyon euro kazanıyor. Fenerbahçe, takım içinde maaş dengesini bozmadan bu rakamı karşılayabilirse Brezilyalı yıldızı ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Talisca da sarı-lacivertlilerin bu hamlesine ve bu görüşmelere sıcak bakıyor.

AL NASSR PERFORMANSI

2021 yılından bu yana Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca, Suudi Arabistan ekibinde çıktığı 102 maçta 76 gol attı ve 10 asist yaptı. Al Nassr ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Brezilyalı yıldızın güncel piyasa değeri 13 milyon euro olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Talisca transferi için Al Nassr ile görüşmelere resmen başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ender Kervancıoğlu:
    Bu Acun, Mesut özili ikna etmek için Londraya gidip ayaklarına kapandı. Getirince de kedi yavrusu gibi sokağa bıraktılar. Allahyar, doğukan, ozan, şota arveladze ile premier ligi yükselme hedefi koyan basiretsizin biri. Ama parası olan her yerde söz sahibi olmak istiyor. Bu yüzyıllar öncesinden beri böyle. 24 1 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    getir getir takımın içine etsin 14 1 Yanıtla
  • Tazmanya:
    12 milyon oha 7 0 Yanıtla
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