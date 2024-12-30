Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın

Geniş Video İzle

Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sırada yer alan Anderson Talisca ile ilgili son dönemde önemli gelişmeler yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun Al Nassr'da kalacağına dair iddiaların ardından, Fenerbahçe'nin hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

30.12.2024 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin transfer listesinin ilk sırasında yer alan Anderson Talisca ile ilgili son günlerde dikkat çeken gelişmeler yaşanırken sarı-lacivertliler transferde artık son aşamaya geldi.

İPTAL OLDUĞU YAZILIYORDU

Transfere dair Suudi Arabistan basınından beklenmedik bir iddia ortaya atılırken, Brezilyalı futbolcunun alacakları nedeniyle Al Nassr'da kalacağı yazılmıştı. Haberin detayında Talisca'nın 15 milyon euronun üzerinde birikmiş maaşının olduğu ve bunun ödenmesini istediği, Suudi kulübünün ise transferi için bonservis bedeli almayacağı için alacaklarını silmesini istediği belirtilmişti.

"ANLAŞMA ARTIK TAMAM"

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe hem Talisca hem de Al-Nassr ile anlaşmaya vardı. Talisca'nın temsilcisi ve Al-Nassr dışında şu anda aktif bir görüşme bulunmuyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor. Resmi imzaların atılması için Talisca'nın menajerinin Al-Nassr ile olan süreci tamamlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Talisca\'yı açıklamaya çok yakın

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Al Nassr, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Talisca FB De Balon Olur 27 13 Yanıtla
  • 4857Fener:
    fişek gibi topçu.inşallah formdadır 19 16 Yanıtla
  • Emirhan Uslu:
    Gelse nolcak lig bitti 22 11 Yanıtla
  • Murat Sert:
    bi iptal yaziyon bi anlasti yaziyon.ne dedigin belli degil 23 2 Yanıtla
  • Su Ya:
    Geçen yılı sakatlıklarla geçirdi. Bu yıl doğru düzgün kadroda yer bulamıyor... sakatlığı kronik bunu kendi takımı da açıkladı 6 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çelik oe sizide parlatacazzzz 7 5 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Aboubakar gibi olur. Arabistandan futbolcu alınmaz. Bu adamın şimdiye kadar oynadığı en büyük takım 8taş. Sonrası çin liginde arap ligi . 33 yaşına girecek. Ne bekliyorsunuz. Mesut özildeki gibi fena yanılacaksınız. Bunu öyle kolay yollayamazsınız. Moruinho ile ikisi kulübün kasasını boşaltır öyle gider. 9 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Serkan Yalçın o.evladı sana yakışıyor 7 1 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Bundan bir şey olmayacaktır benim görüşüm boş balon çöpe giden paralar ve daha niceleri. İnşallah yanılırım . Fenerbahçe min acilen transfer oyuncu seçme ve satın alma eğitme de eğitim alması lazım yoksa bu stratejiler ile olduğumuz yerde daha kalmayız... 2 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:11 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu 17 yaşındaki kız evde başından silahla vurulmuş halde bulundu
03:48 İsrail’i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular İsrail'i gece yarısı bir kez daha balistik füzeyle vurdular
03:46 Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi Yeni yılda akaryakıtta ÖTV artışına sınır getirildi
23:43 Sivas’ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem
21:55 Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı Bankalar, hesap bakım ücreti almaya başladı
09:42 Aleyna Tilki’nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman’dan olay yanıt Aleyna Tilki'nin cinsellikle ilgili sorusuna Teoman'dan olay yanıt
09:29 Mansur Yavaş’ın İmamoğlu’nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı’dan olay yorum Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'nu ankette geride bırakmasına Fatih Altaylı'dan olay yorum
09:29 Fenerbahçelilerin “Bitti“ dediği Talisca iptal oldu Fenerbahçelilerin "Bitti" dediği Talisca iptal oldu
09:23 Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
09:14 Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig’in köklü takımına transfer yasağı Yıldız futbolcu başlarını yaktı: Süper Lig'in köklü takımına transfer yasağı
08:55 İstiklal Caddesi’ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröriste yardım eden iki şüpheli yakalandı
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
08:47 Yok artık Kerem Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2024 07:42:46. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Talisca'yı açıklamaya çok yakın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.