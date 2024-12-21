Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti - Son Dakika
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Spor

Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, teknik direktör Jose Mourinho'ya tepki gösterdi. Mourinho'nun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı taraftarları çileden çıkardı. Mourinho'nun uyuduğu görünen fotoğraf üzerine taraftarlar, ''Şampiyonluk gidiyor Mourinho uyuyor'' şeklinde serzenişte bulundu.

21.12.2024 14:11
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 17.haftasında Arda Turan'ı teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle biten maç sonra Fenerbahçe adeta çılgına döndü.

"ŞAMPİYONLUK GİDİYOR, MOURİNHO UYUYOR"

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı da fitili ateşledi. Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı döneme ait uyuduğu gözüken bir fotoğrafı sosyal medyada etkileşime girerken taraftarlar "Şampiyonluk gidiyor Mourinho uyuyor" şeklinde serzenişte bulundu.

İşte o fotoğraf;

Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti


Jose Mourinho\'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Eyüpspor, Futbol, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özer Canaydın:
    Bu oyunla hiç bir zaman Şampiyon olamayız beyler kendimizi kandırmayalım! 21 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    BU ADAMIN KAPASİTESİ BU KADAR BEKLENTİYİ YÜKSEK TUTMAMAK GEREK 7 1 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    ali goç olduğu müddetçe fener şampiyon olamaz zaten bunu kendide itiraf etti Kaldır üstümdeki kara bulutları Kaldır zaten benim gözyaşlarım yağmur olmuş ıslanmışim 7 1 Yanıtla
  • Ömer Öztoprak:
    Bu adam ayık olsa ne olur? Bitmis okeye dönüyor.Bekledigi taşın çifti çıkmış. Masada figüran 5 0 Yanıtla
  • Bu Kim:
    alikoç feneri bitirme plani tikir tikir işliyor galiba acun la beraber)) 4 0 Yanıtla
  • Emin Erol:
    dün net 3 penaltı verilmedi fenerbahçe ye ne konuşuyorsunuz siz görüyoruz Galatasaray ı da hep penaltı alıyor bedava dün yine hakkı yendi fenerbahçe nin 0 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Zortinyo napsın şikebahçeyi 0 0 Yanıtla
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