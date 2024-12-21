Fenerbahçe, Süper Lig'in 17.haftasında Arda Turan'ı teknik direktörlüğünü yaptığı Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle biten maç sonra Fenerbahçe adeta çılgına döndü.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun sosyal medyaya düşen bir fotoğrafı da fitili ateşledi. Mourinho'nun Roma'yı çalıştırdığı döneme ait uyuduğu gözüken bir fotoğrafı sosyal medyada etkileşime girerken taraftarlar "Şampiyonluk gidiyor Mourinho uyuyor" şeklinde serzenişte bulundu.
İşte o fotoğraf;
Son Dakika › Spor › Jose Mourinho'nun yıllar önceki fotoğrafı taraftarı delirtti - Son Dakika
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