Fenerbahçe taraftarı örgütlenmeye başladı! Ali Koç, Yeni Malatya maçında ummadığı bir sürprizle karşılaşacak

Süper Lig'in 19. haftasında Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük bir protesto hazırlığı var. Taraftarlar stadyuma gidilmesi yönünde birbirlerine çağrı yaparken istifa sloganları atılacak.

PROTESTOLAR ZİRVE NOKTASINA TAŞINACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe taraftarının Ali Koç'a olan tepkisi giderek büyüyor. Göreve geldiği günden beri sportif anlamda sarı lacivertli camiaya verdiği başarı sözlerini tutamayan Başkan Ali Koç'un istifası isteniyor. Saracoğlu tribününü aşan isyan, camiayı dört koldan sarmış durumda. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe dernekleri, sosyal medya hesapları Ali Koç'u istifaya davet ederken taraftarlar, Kadıköy'deki Yeni Malatya maçında protestoları zirve noktasına taşımak üzere örgütleniyor.

TARAFTARLAR SEÇİM İSTİYOR

Fenerbahçe 2000 Derneği Başkanı Şevket Yılmaz'ın ardından eski yönetici ve başkan adaylarından Hulusi Belgü de Ali Koç'a olağanüstü genel kurul çağrısında bulundu. Taraftarlar change.org'ta Ali Koç'un kongre kararı alıp istifa etmesi için imza kampanyası başlattı. Sosyal medya, "Ali Koç İstifa" başlıklarıyla yıkılırken Malatya karşılaşmasında tribünler takımı desteklemek için değil, Ali Koç'u protesto etmek için dolacak. Taraftarlar başlama düdüğüyle birlikte "Ali Koç istifa" tezahüratında bulunacak.