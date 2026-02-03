Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için \'\'O olmasaydı kazanamazdık\'\' diyor
03.02.2026 08:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için \'\'O olmasaydı kazanamazdık\'\' diyor
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, son maçlarda gösterdiği performansla taraftarların beğenisini kazandı. Göztepe maçında eleştirilere maruz kalan Ederson, UEFA Avrupa Ligi'nde FCSB ve Kocaelispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla takımına puan kazandırdı. Fenerbahçe taraftarı Ederson için ''O olmasaydı kazanamazdık'' şeklinde yorumlar yaptı.

Fenerbahçe forması giyen Ederson, son haftalardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların takdirini topladı. Brezilyalı kaleci, eleştirilerin ardından gösterdiği yükselişle alınan sonuçlarda kilit rol oynadı.

ELEŞTİRİLERDEN ALKIŞA

Ederson, Göztepe maçında yenilen gol sonrası eleştirilerin hedefi olurken, bu karşılaşmanın ardından performansını yukarı taşıdı. Deneyimli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan FCSB deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağlayan isimlerden biri oldu.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

KOCAELİSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Brezilyalı kaleci, Kocaelispor karşılaşmasında da etkili performansını sürdürdü. Özellikle ikinci yarıda Bruno Petkovic'in net pozisyondaki şutunu çıkaran Ederson, skorun 1-0'da kalmasında belirleyici rol oynadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede Ederson, maçın öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

AHMET ÇAKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Ederson'un kurtarışına dikkat çekerek, "Ederson'un çıkardığı bir top var ki, 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. O pozisyon gol olsa şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Behzat Behzat:
    galibiyeti gölgelemeyin her türlü kazandırdık. 2 1 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    birde hakem olmasa 1 0 Yanıtla
  • Ates null Ates null:
    Sizde her şeye şu başlığı atmayı bırakın artık. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
“Adaya hiç gitmedim“ demişti Trump’la ilgili bomba Epstein ifşası "Adaya hiç gitmedim" demişti! Trump'la ilgili bomba Epstein ifşası
Epstein Adası’ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Bu karenin 1 saniye sonrası facia Bu karenin 1 saniye sonrası facia
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı’nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu Veysel Şahin soruşturması: Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Ünal Aysal’ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

09:45
Küçük çocuğun Sadettin Saran’dan istediği şey şoke etti
Küçük çocuğun Sadettin Saran'dan istediği şey şoke etti
09:08
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig’e gönderdiler
Galatasaray maçında kendi kalesine gol atan futbolcuyu 2. Lig'e gönderdiler
08:51
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha
08:47
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansı 51
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı %51
08:19
Altında ibre tersine döndü
Altında ibre tersine döndü
06:46
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok
03:29
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı hakkında karar verildi
02:42
Askeri üniformayla katıldı Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
Askeri üniformayla katıldı! Verdiği mesaj röportaja damga vurdu
02:16
Trump’tan 12 milyar dolarlık “kritik mineral rezervi“ girişimi
Trump'tan 12 milyar dolarlık "kritik mineral rezervi" girişimi
01:45
Trump’a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Trump'a ortaya saçılan bu fotoğraflar soruldu, bakın yanıtı ne oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 09:48:17. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için ''O olmasaydı kazanamazdık'' diyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.