Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için \'\'O olmasaydı kazanamazdık\'\' diyor

Fenerbahçe forması giyen Ederson, son haftalardaki performansıyla sarı-lacivertli taraftarların takdirini topladı. Brezilyalı kaleci, eleştirilerin ardından gösterdiği yükselişle alınan sonuçlarda kilit rol oynadı.

ELEŞTİRİLERDEN ALKIŞA

Ederson, Göztepe maçında yenilen gol sonrası eleştirilerin hedefi olurken, bu karşılaşmanın ardından performansını yukarı taşıdı. Deneyimli file bekçisi, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan FCSB deplasmanında yaptığı kritik kurtarışlarla Fenerbahçe'nin 1 puan almasını sağlayan isimlerden biri oldu.

KOCAELİSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Brezilyalı kaleci, Kocaelispor karşılaşmasında da etkili performansını sürdürdü. Özellikle ikinci yarıda Bruno Petkovic'in net pozisyondaki şutunu çıkaran Ederson, skorun 1-0'da kalmasında belirleyici rol oynadı. Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı mücadelede Ederson, maçın öne çıkan oyuncuları arasında yer aldı.

AHMET ÇAKAR'DAN DİKKAT ÇEKEN YORUM

Karşılaşmayı değerlendiren Ahmet Çakar, Ederson'un kurtarışına dikkat çekerek, "Ederson'un çıkardığı bir top var ki, 'Bir maçı da kurtar Ederson' diyen bizlere çok iyi bir kapak oldu. O pozisyon gol olsa şu an çok farklı şeyler konuşuyor olabilirdik" ifadelerini kullandı.