Fenerbahçe, taraftarın ''Kesinlikle alın'' dediği yıldız için düğmeye bastı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, taraftarın ''Kesinlikle alın'' dediği yıldız için düğmeye bastı

Fenerbahçe, taraftarın \'\'Kesinlikle alın\'\' dediği yıldız için düğmeye bastı

Fenerbahçe, kış transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katılan ve kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına giren Milan Skriniar'ın bonservisini almak için Paris Saint-Germain ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında 10 milyon euro karşılığında sözlü anlaşma sağlandı.

25.03.2025 14:15
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Fenerbahçe, kış transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Slovak savunma oyuncusu, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girerek savunmanın bel kemiği oldu.

10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli ekip, Skriniar'ın performansından memnun kalarak, oyuncunun bonservisini almak için Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında 10 milyon euro karşılığında sözlü anlaşma sağlandı.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 1110 dakika süre alarak takım savunmasına büyük katkı sağladı.

Fenerbahçe, taraftarın 'Kesinlikle alın' dediği yıldız için düğmeye bastı

Milan Skriniar, Fenerbahçe, Futbol, Spor, PSG, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, taraftarın ''Kesinlikle alın'' dediği yıldız için düğmeye bastı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • bülent yılmaz:
    aldığınız her topcu fos çıkıyor la merthakan varya yeter 11 16 Yanıtla
  • Gazi Uslu:
    iyi ama topu çok bekletiyo ssglam adam alınmalı birde kostiç i kesin alın şuan takımın iyilerinden tadic ve ceko artık yaşlandı nesri yide araplara satın artık futbol çok hızlı oynanıyor 2 0 Yanıtla
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