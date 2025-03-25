Fenerbahçe, taraftarın \'\'Kesinlikle alın\'\' dediği yıldız için düğmeye bastı

Fenerbahçe, kış transfer döneminde Galatasaray'ın da ilgilendiği Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Slovak savunma oyuncusu, kısa sürede takımın vazgeçilmezleri arasına girerek savunmanın bel kemiği oldu.

10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli ekip, Skriniar'ın performansından memnun kalarak, oyuncunun bonservisini almak için Paris Saint-Germain (PSG) ile görüşmelere başladı. İki kulüp arasında 10 milyon euro karşılığında sözlü anlaşma sağlandı.

Yıldız futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta toplam 1110 dakika süre alarak takım savunmasına büyük katkı sağladı.