Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı

Geniş Video İzle

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'a 2-1 yenildi ve turnuvadan elendi. Bu sonuç, Fenerbahçeli taraftarların büyük tepkisini çekti. Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanan taraftarlar, alınan sonuçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yönetimi istifaya davet etti. Protestoların ardından taraftarlar tesislerden ayrıldı.

03.04.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ezeli rakip karşısında alınan bu yenilgi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Maçın ardından birçok Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak takıma ve yönetime sert eleştiriler yöneltti. Öfkeli taraftarlar, özellikle son dönemde alınan sonuçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yönetimi istifaya davet etti.

Protestoların ardından taraftarlar tesislerden ayrılırken, yönetim ve teknik ekibin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada derbi mağlubiyetinin yankıları sürerken, takımın nasıl bir reaksiyon göstereceği ise büyük bir soru işareti.

Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı

Can Bartu Tesisleri, Türkiye Kupası, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 6490203:
    yaaa hayır istifa filan olmasın böyle iyi koyup geçiyoruz 14 1 Yanıtla
  • Resul Bey:
    cimboma karşı en çok karıköy mağlubiyeti gören başkan kimdir? 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum

09:58 Mart ayı enflasyon oranı belli oldu Mart ayı enflasyon oranı belli oldu
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
08:29 Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum Jose Mourinho gönderilecek iddiası: Kadro dışı veya hoca değişikliği bekliyorum
03:38 ABD’li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur ABD'li bakandan gümrük vergisi uyarısı: Misilleme yaparsanız gerginlik olur
02:16 Trump’tan dünyaya vergi yağmuru Listede Türkiye de var Trump'tan dünyaya vergi yağmuru! Listede Türkiye de var
14:36 Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan’la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu’ndan teşekkür geldi Avrupa Komisyonu üyesi Bakan Fidan'la görüşmesini iptal etti, İmamoğlu'ndan teşekkür geldi
14:35 Altın fiyatları düşer mi Uzman isim tek tek anlattı Altın fiyatları düşer mi? Uzman isim tek tek anlattı
14:34 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek 2 bin cezaevi çalışanı kovuldu, mahkumlar erken tahliye edilecek
14:33 Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı Boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat, Teşkilat dizisinden çıkarıldı
14:19 Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi Aslıhan ve Saruhan Hünel, yoğun bakımdaki anneleri için dua istedi
14:12 Süleyman Soylu: İmamoğlu’nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi Süleyman Soylu: İmamoğlu'nu 5-6 yıl boyunca uyardım ama dinlemedi
14:10 Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı Boykota destek veren Somer Şef, restoranını hizmete kapattı
13:58 Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı Carlo Ancelotti hakim karşısına çıktı
13:56 Bakan Şimşek ’hazırız’ diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor Bakan Şimşek 'hazırız' diyerek duyurdu: Türkiye ve AB diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor
13:53 Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 26 ilde yapılan son seçim anketinden çıkan sonuçlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 10:33:26. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement