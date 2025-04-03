Fenerbahçe taraftarından derbi sonrası istifa çağrısı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Ezeli rakip karşısında alınan bu yenilgi, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini beraberinde getirdi.

Maçın ardından birçok Fenerbahçeli taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri önünde toplanarak takıma ve yönetime sert eleştiriler yöneltti. Öfkeli taraftarlar, özellikle son dönemde alınan sonuçlardan duydukları rahatsızlığı dile getirerek yönetimi istifaya davet etti.

Protestoların ardından taraftarlar tesislerden ayrılırken, yönetim ve teknik ekibin bu tepkilere nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Sarı-lacivertli camiada derbi mağlubiyetinin yankıları sürerken, takımın nasıl bir reaksiyon göstereceği ise büyük bir soru işareti.