Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından futbolcularına moral verdi.

TARAFTAR TAKIMA DESTEK VERDİ

Maçın bitimiyle takımı çağıran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara büyük destek oldu ve alkışlarla tezehürat yaptı. O sırada yıldız futbolcuların gözlerinin dolduğu görüldü.

FUTBOLCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Taraftarlar, alkışın ardından "İnandık size bu sene, görmek isteriz şampiyonluklar içinde, şampiyon olunca tüm Türkiye, inleyecek en büyük Kanarya diye" tezahüratı yaptı.