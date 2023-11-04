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Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika

Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu

Son Güncelleme: 04.11.2023 21:43

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a 3-2 mağlup olduğu maçın ardından taraftarlar, futbolcularına büyük moral verdi. Maç sonunda tribünlere çağrılan futbolcular, taraftarların alkışları ve ''İnandık size bu sene'' tezahüratı karşısında duygusal anlar yaşadı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından futbolcularına moral verdi.

TARAFTAR TAKIMA DESTEK VERDİ

Maçın bitimiyle takımı çağıran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara büyük destek oldu ve alkışlarla tezehürat yaptı. O sırada yıldız futbolcuların gözlerinin dolduğu görüldü.

Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu

FUTBOLCULAR DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Taraftarlar, alkışın ardından "İnandık size bu sene, görmek isteriz şampiyonluklar içinde, şampiyon olunca tüm Türkiye, inleyecek en büyük Kanarya diye" tezahüratı yaptı.

Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika
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