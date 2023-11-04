Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar, maçın ardından futbolcularına moral verdi.
Maçın bitimiyle takımı çağıran taraftarlar, sarı-lacivertli futbolculara büyük destek oldu ve alkışlarla tezehürat yaptı. O sırada yıldız futbolcuların gözlerinin dolduğu görüldü.
Taraftarlar, alkışın ardından "İnandık size bu sene, görmek isteriz şampiyonluklar içinde, şampiyon olunca tüm Türkiye, inleyecek en büyük Kanarya diye" tezahüratı yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarından maç sonuna damga vuran an! Futbolcular gözyaşlarını zor tuttu - Son Dakika