Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı - Son Dakika
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Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı

07.05.2022 16:03
Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı

Son zamanlarda sergilediği performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Arda Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu" dedi.

Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, 8 Mayıs Pazar akşamı saat 19.00'da, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı-lacivertli takımda bazı oyuncuların eksikliği İsmail Kartal'ı düşündürüyor.

KİM, GÜNEY KORE'YE GİTTİ

Kim Min-Jae'nin sağ ayak kemiğinde ağrı olduğunu açıklayan sarı-lacivertliekip, "Profesyonel futbolcularımızdan Kim Min-Jaenin bir süredir devam eden sağ ayak talus kemiğindeki ağrı şikayeti nedeniyle ülkesi Güney Kore'ye gitmesine karar verilmiştir. Oyuncumuzun kesin durumu doktorlar arasında yapılacak konsültasyonlar neticesinde netlik kazanacaktır" ifadeleriyle başarılı stoperin son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ali Koç, taraftarı kahreden haberi bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı

ARDA GÜLER SEZONU KAPATTI

Yapılan açıklamada bu sezon adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in ise kemik bölgesinde zorlanma bulguları saptandığı belirtildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise Divan Kurulu toplantısında genç oyuncunun durumunun ciddi olduğunu söyledi. Başkan Koç, "Arda Güler sezonu kapattı. Fazla antrenmandan stres sorunu oldu. 3-4 haftalık bir şey ama sezonu kapattı." diyerek kötü haberi verdi.

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İsmail Kartal, Güney Kore, Arda Güler, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarını üzen haberi Ali Koç bizzat verdi: Arda Güler sezonu kapattı - Son Dakika


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