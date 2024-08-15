Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor

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Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu, İngiltere Premier Lig kulübü Brighton'a imzayı atıyor. Fenerbahçe ve Brighton uzun süren müzakereler sonucunda anlaşma sağladı.

15.08.2024 14:02
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sol beki Ferdi Kadıoğlu'nun transferi için Premier Lig kulüpleri birbirleriyle yarışırken, sarı lacivertli futbolcunun hangi takımla anlaştığı artık belli oldu.

ANLAŞMA TAMAM, FERDİ BRIGHTON'A GİDİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; günlerdir süren müzakereler sonucunda Ferdi ile İngiliz kulübü arasında anlaşma sağlandı ve sarı lacivertli oyuncu Brighton'a transfer olmak istediğini Fenerbahçe'ye bildirdi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın teklifini kabul etti. Fenerbahçe, Brighton'ın yaptığı son teklifteki bonus hariç bedelin arttırılmasını istedi. Ferdi sağlık kontrolü için kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Fenerbahçe teklife \'\'Evet\'\' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton\'a transfer oluyor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe teklife ''Evet'' dedi! Ferdi Kadıoğlu, Brighton'a transfer oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (25)

  • ferhat eser: Lille maçında oynamadı fenerbahçe elendi giderken büyük darbe vurdu takımına 44 73 Yanıtla
  • Behzat: yolun bahtin açık olsun. 62 3 Yanıtla
  • Emre Çetinkaya: kulübe 47.000.000 Euro kazandırdı. Başkanım hemen bu parayı tüm çöpleri toplar yer bitirir. 33 7 Yanıtla
  • aslan null: Ferdi gitme ferdi... 22 16 Yanıtla
  • tuncay doğancı: gönderelim seneye elimizde kalır dı yolun açık olsun ferdi :) 18 12 Yanıtla
  • Murat denizli: işleri gücleri satmak zaten para aklıyorlar devletin bu işe el koyması lazım borçlar yönetici kimse ona kalmalı acunda alıkocta para aklıyor 19 10 Yanıtla
  • Ankara null: fenerliler simdi 6ay sol bek beklerler yandiniz .:)) 6-8 no hala yok komedi yaa 13 12 Yanıtla
  • Murat denizli: para yı ali koçla acun aklıyor bu paralara borcları odemeleri gerek kulupler battı bundan sonra borc yöneticilere kalmalı 14 8 Yanıtla
  • Tufan Atas: büyük futbolcuymuş. dünya devine gidiyor.?????? 10 9 Yanıtla
  • Feti Ahmet ÖZAY: adam gercek 10 numara ama bizde bek yazik.. yönetim.istifa .. iyileri sat. çöpler dursun.. zacj krunic mert müldür luan peres çöpler.. 12 6 Yanıtla
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