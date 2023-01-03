Jorge Jesus canlı yayında "Gerçekten çok önemli" diyerek Türkiye'yi uyardı - Son Dakika
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Jorge Jesus canlı yayında "Gerçekten çok önemli" diyerek Türkiye'yi uyardı

03.01.2023 19:57
Jorge Jesus canlı yayında "Gerçekten çok önemli" diyerek Türkiye'yi uyardı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor öncesi saha zemini hakkında açıklamalarda bulundu. Kötü zemin sorununun Türk futbolu için büyük önem taşıdığını belirten Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

"BU ÖNEMLİ BİR DETAY"

Saha zemini hakkında açıklamalarda bulunan Portekizli hoca, "Henüz sahayı görmedim. Kaliteli oyuncu için saha yeterli olmayabilir. Bu önemli bir detay. Türk futbolu için bu çok önemli. Portekiz'de saha iyi değilse, ev sahibi maçlarını başka statta oynamak zorunda kalabilir. Saha olayı, Türk futbolu için gerçekten önemli." ifadelerini kullandı.

"ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN HAZIRLANDIK"

Antalyaspor'a ilişkin de konuşan Jesus, "Antalyaspor harika oyunculara sahip, ligdeki sıralamaları yerlerini göstermiyor. Zor bir maç olacak ancak biz de bu zorlukların üstesinden gelmek için hazırlandık. Bu ligde deplasmanda her maç zor. Adriano'yu Brezilya'dan biliyorum. Haji Wright, ABD Milli Takımı'nda oynuyor. Fernando'yu Brezilya Milli Takımı'ndan tanıyoruz." dedi.

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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jorge Jesus canlı yayında 'Gerçekten çok önemli' diyerek Türkiye'yi uyardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Jorge Jesus canlı yayında "Gerçekten çok önemli" diyerek Türkiye'yi uyardı - Son Dakika
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