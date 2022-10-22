Golü Rossi attı ama Jorge Jesus bambaşka bir futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi - Son Dakika
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Golü Rossi attı ama Jorge Jesus bambaşka bir futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi

22.10.2022 22:56
Golü Rossi attı ama Jorge Jesus bambaşka bir futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir'i Rossi'nin golüyle 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, "Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'i 84. dakikada Diego Rossi'nin attığı gol ile mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Portekizli hoca, galibiyetin en önemli mimarlarından birinin Altay olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Jorge Jesus yaptığı açıklamada, "Bugün bize galibiyeti getiren Altay'dı. Son dakikada güzel bir kurtarış yaptı. Altay, Fenerbahçeliler'in sevgisini hak ediyor. O büyük bir kaleci. Türkiye'nin en iyilerinden biri. Taraftar onu sevmeli. Oyuncular her zaman her şeyi iyi yapamayabilirler. İyi olmadıkları zaman sevgi göstermek önemli. İşler iyi giderken sevgi göstermek kolaydır. Bana göre farkı yaratan şey, işler kötü giderken yanlarında olmaktır. Oyuncular hata yapar, bu normaldir. Çünkü bu PlayStation değil. Oyuncu hata yapınca da taraftarlar yanında olmalı." ifadelerini kullandı.

Jorge Jesus'un açıklamalarının devamı şöyle:

"GÜZEL BİR MAÇ İZLETTİK"

"Takım bugün çok savaştı ama sadece savaşmadı, çok da iyi oynadı. Nasıl koşması, nasıl oynaması gerektiğini biliyorduk. Güzel bir maç izlettik. Sadece Türkiye ligi seviyesinde değil belki de Avrupa'nın en üst seviyesinde oynanan bir futbol vardı sahada.

"SAVUNMADA DA ÇOK İYİYDİK"

Kaliteli bir takıma karşı oynadık. Onlar sahada neler yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlardı. Fenerbahçe, bugün çok özgüvenliydi. Maçın her anında golün gelebileceğini biliyordu oyuncularım. Savunmada da çok iyiydik.

"BAŞAKŞEHİR'E KARŞI KAZANMAK KOLAY DEĞİL"

İstatistikler her zaman her şeyi göstermez ama rakibimizden her konuda daha iyiydik. Sahada daha üstün olan taraf bizdik. Kazanmak için her şeyi yaptık. Onların 2 tane Bertrand Traore ile pozisyonu vardı. Başakşehir çok iyi takım. Başakşehir'e karşı kazanmak kolay değil.

"BİZE HER ZAMAN İNANIYORLAR"

Büyük takımları büyük yapan taraftarlarıdır. Taraftarları büyük olanlar, büyük takım diye adlandırılır! Tıpkı Fenerbahçe gibi. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Çünkü taraftarı çok büyük. Bize her zaman inanıyorlar. Galip gelmemizde yardımcı oldular. Taraftarlarımızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum.

"BİZ HEDEFİMİZE ULAŞTIK"

Perşembe gecesi, bana göre grubun en iyi takımı olan Rennes'e karşı oynayacağız. Grubu birinci sırada bitirmek için yarışacağız. Gruptan çıkmayı garantiledik ama 1'inci bitirmek önemli. Biz hedefimize ulaştık gruptan çıkarak. Ancak, birincilik ideal senaryodur. Rennes'i yenmek için elimizden geleni yapacağız.

SÖZLEŞME SORUSU

Mayıs sonuna kadar sözleşmem var ve bu konu hakkında konuşmak istemiyorum."

YORUMLAR
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Golü Rossi attı ama Jorge Jesus bambaşka bir futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Golü Rossi attı ama Jorge Jesus bambaşka bir futbolcusunu işaret etti: Bize galibiyeti getirdi - Son Dakika
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