Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası - Son Dakika
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası

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Kendisini Fenerbahçeli sözleşmeye imza atan Jose Mourinho, düzenlenen törende sarı-lacivertlileri taraftarların gönlünde taht kuracak açıklamalar yaptı. Taraftarın sevgisine teşekkür eden Mourinho, "Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" ifadelerini kullandı.

02.06.2024 20:04  Güncelleme: 20:28
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Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin yeni hocası oldu. Ülker Stadyumu'nda kendisini sarı-lacivertli kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladığı törende konuşan Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Taraftarların sevgi gösterilerine teşekkür eden Mourinho, "Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" dedi.

"FENERBAHÇE FORMASI BEDENİMİN BİR PARÇASI"

Jose Mourinho'nun ilk açıklamaları şu şekilde;

"Tünaydın. İlk önce sevginize teşekkür ediyorum. Adım Fenerbahçe ile geçtiği ilk andan itibaren gösterdiğiniz sevgiyi hissettim. Normalde bir teknik adam elde ettiği zaferden sonra sevgiyi görür ama ben şimdiden bunu hissettim. Bana büyük bir sorumluluk veriyor. Size söz veriyorum ki şu andan itibaren ben de sizin ailenizdenim. Fenerbahçe forması artık bedenimin bir parçası. Futbol bir tutku ve bu tutkuyu hissedebileceğimiz en iyi yerlerden bir tanesindeyim. Ali Koç'la tanıştığım ilk andan itibaren buraya sizler için burada olmayı çok istedim. Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası

Jose Mourinho, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho: Bu forma artık bedenimin bir parçası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fayton Faytoncu: Valla hocam banada 50 milyon euro verseler bende forma kefenim derim kusura bakma hani sağlam kaldirmissin parayi))) ismail 99 puan aldi adama yillik 1 milyon euro bile para vermemislerdir bundan adım gibi eminim ) 37 8 Yanıtla
    emrah bakansız: ister 50 ister 100 verirler seni ne ilgilendirir dünyaca ünlü menejeri getirmiş adamlar dünya basininda büyük yankı uyandırmış İsmail Kartal fenerbahcenin evladı paraya önem veren birisi deil 5 11 Fayton Faytoncu: Gs nin baslangic olarak ali koca maliyeti 47.5 milyon euro bu daha le le lolosuda var bu derenin altından daha cok su akar ! 1 0
  • Oooo: Herşey güzelde öbür tarafta 102 puan toplayan Gs var O ne olacak 10 5 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koçun taraftarı oyalama şekli 15 0 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç gene oyalıyo taraftarı değişik bi kitlesi var bu fbnin ne kitlersen kitle 12 0 Yanıtla
  • Ege Cam: Sene sonunu görmez jesus un hikayesi gibi tazminatını alıp arkasına bakmadan çekip gider. Morinho büyük takımların hocası Fenerbahçe onu sarmaz. Hem Fenerbahçe bunun istedigi futbolcuları alamaz çünkü bunun gibi hocalar 40-50 milyon euro dan aşagı futbolcu istemez. Jesus Fenerbahçe den gitti Arap liginde gines rekorlar kitabına girdi neden araplarda para var her istedigi futbolcuyu aldı şimdi jesus tarih yazıyor morinho da aynı öyle olacak görürsünüz 6 2 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Bu milyon dolarlar bedenimin bir parçası :) 5 1 Yanıtla
  • barış özcan: Jose Mourinho yu eleştimek tam bir futbol cahilliğidir, gelmiş geçmiş en iyi 5 hocadan biridir. Aldığı ücret sponsorlar sayesinde çıkar zaten, şimdiden dünya basınında gündem oldu bile. Siz elinin tersi ile ittiği 150 milyon EURO ya bakın, ayrıca icardi yıllık 15 milyon EURO alıyor. 0 0 Yanıtla

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