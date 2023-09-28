Fenerbahçe Teknik Direktörü Kartal: 'Oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncuların sahada koyduğu karakter beni mutlu etti'

6 lig maçının hepsini kazanan ve liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, RAMS Başakşehir'i 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÜSTÜN OYNADIK"

Oyunu değerlendiren Kartal, "İlk 30 dakika planladığım gibi gitti. 3-0 olunca, oyuncular rahat oynamaya çalıştılar. Üç gün sonra maçın olduğunu düşünürsek, kafalarında da o var. Devre arasında toplantı yaptık ve ciddiyeti elden bırakmamız gerektiğini söyledik. 4, 5 hatta 6. golü atmamız gerektiğini, bunun için kendi oyunumuzu oynamamız gerektiğini anlattık. Oyunu domine ettik, çok üstün oynadık. Daha farklı da olabilirdi. Başakşehir gibi güçlü bir kadroya karşı kazandık, oyuncularımı tebrik ederim. Taraftarların muhteşem desteği vardı. Teşekkür ederim" dedi.

"YASAKLADIM"

Yakaladıkları seriye de değinen deneyimli çalıştırıcı, "Ana bölümü halettik artık oyunun gelişimi için uğraşıyoruz. Şu anda doğru yoldayız. 13'te 13 falan. Bunlara bakmıyorum, artık bunu da yasakladım. En önemlisi, önümüzdeki ilk maçtır. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek" ifadelerini kullandı.

"SAVUNMA YAPMAM, MAÇTA BEKLEMEM"

Oyun felsefelerine değinen Kartal, "Savunma yapmam, maçta beklemem. Ben hücumu severim, bunu isterim. 4 attık ama 6 olabilirdi. Bu maçta oyuncularımız çok cömert davrandı, bir daha inşallah böyle olmaz. 4-0 kazandık ama oyunumuzun gelişimiyle ilgili oyuncuların sahada koyduğu karakter beni çok mutlu etti" diye konuştu.

"UCUZ KART GÖSTERİYORLAR BİZE"

Hakemlere de değinen başarılı çalıştırıcı, " Sebastian Szymanski'nin kartında normal bir ikili mücadele var. Alexander Djiku'nun müdahalesi. Hakemler bize çok ucuz, basit kartlar gösteriyor. Hakemler şu analizi yapabilir, bir oyuncu sahada nasıl oynuyor, nasıl bir beden diline sahip! Kartı verirken "Bu kartı hak ediyor mu bu oyuncu?" diye düşünmeliler. Szymanski maçtan sonra "Ben ne yaptım hocam?" dedi bana. Herkese eşit olsunlar. Ucuz kart gösteriyorlar bize, dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi.