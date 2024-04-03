Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak - Son Dakika
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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak

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Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.

03.04.2024 17:22  Güncelleme: 17:50
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Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmaması durumunda maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.

YABANCI HAKEM ATANMAZSA MAÇA ÇIKMAYACAĞIZ

Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti. TFF'nin Süper Kupa maçının hakemi için vereceği karar ise merak konusu.

FENERBAHÇE'YE KONGREDE VERİLEN YETKİLER

Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak

2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak

3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek

4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.

Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Feridun Toprak: her zaman sözünden dönüyorsun be alicim şimdi de bu mu çıktı 74 29 Yanıtla
  • İlgar Musayev: Eeee Hani U19 vardı rivayete göre ona ne oldu ortalık çocuk bahçesine dönmüş resmen 54 22 Yanıtla
  • M Ak: Oyun oynarken mızıkçılık yapanlar gibi oldunuz artık yeter 33 11 Yanıtla
  • Mürşid Mamak: SÜPER KUPA FİNALİ YABANCI HAKEMLİ OLACAK LAMI CİMİ YOK...... 11 24 Yanıtla
  • hüseyin solmaz: gereğini yap işte başkan ama takımı da uçuruma götürme 14 9 Yanıtla
  • MEKİN TOPRAK: türkiyede bilein ali koç yapılan konuşma ve tehdit vari hareketler hiç yakışmadı böyle başarsız olan bir başkan bu şekilde başarsızlığını örtpas etmek hiç yakışmadı başarın yoksa erdemlik yapıp hiç sesini çılarmadan gidecen hepsi bukadar futbolun içine ettiniz 18 4 Yanıtla
  • Ercan Hekim: Olur 21 0 Yanıtla
  • Şükrü null: eee cezaları vermezsen TFF böyle olur. osai batsuai osderwolde irfan resmen ödüllendirildi elinizle.yepyeni nazlı bir takımınız oldu. 4 2 Yanıtla
  • Sefa Hisar: Fenerbahçe büyük takım sözüm yok.lakin başındakiler DÖNEK bir lafı bir lafını tutmuyor. 3 2 Yanıtla
  • SERKAN 06: Baktılar GS bunlara şampiyonluk falan yaşatmayacak, ellerinden ne kadar cirkeflik geliyorsa yapmaya başladılar 0 0 Yanıtla
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