Fenerbahçe, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa çıkmayacak

Fenerbahçe'den flaş bir hamle daha geldi. Sarı-lacivertliler, Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmaması durumunda maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti.
Habertürk'ün haberine göre, Fenerbahçe Süper Kupa maçına yabancı hakem atanmazsa maça çıkmayacağını TFF'ye resmen iletti. TFF'nin Süper Kupa maçının hakemi için vereceği karar ise merak konusu.
Fenerbahçe'de aşağıdaki maddeler için mevcut yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verildi.
1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya 2023 Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak
2. Önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya önümüzdeki 2 sezon U19 takımıyla katılmak
3. Türkiye'de futbol faaliyetlerimizle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek
4. Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması için başvuruda bulunmak.
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