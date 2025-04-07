Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikeri Ali Ferahbot, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, maç sonrasında ölüm tehditleri aldığını belirtti. Ferahbot, ''Beni tanımayanların eleştirilerini anlarım, ancak küfür ve ölüm tehditleri nedir?'' diyerek tepkisini dile getirdi. Tepkilerin, Fenerbahçe'nin golü sonrası anlatımının 'abartılı' bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi.

07.04.2025 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 4-1'lik skorla mağlup etti. Ancak karşılaşmanın ardından maçın spikeri Ali Ferahbot'tan gelen bir paylaşım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MAÇ SONU PAYLAŞTI

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren bu mücadelede Fenerbahçe, 1-0 geriye düşmesine rağmen 4-1'lik net bir galibiyet alarak önemli bir virajı kayıpsız dönmüş oldu. Maçın anlatımını yapan Ali Ferahbot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı.

"ÖLÜM TEHDİTLERİ NEDİR?"

Ferahbot, yaptığı paylaşımda kendisine ölüm tehditleri yapıldığını belirterek, "Beni tanımayanların, serzeniş ve eleştirilerini bir yere kadar anlarım, küfür hakaret ölüm tehditleri nedir abi? Altı üstü futbol bu, biri kazanacak diğeri kaybedecek, dünyada daha önemli şeyler var. Maç sonu futbolcular birbirine sarıldı, kaybeden kazananı tebrik etti, bitti" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum

TEPKİLERİN SEBEBİ ANLATIMIN ABARTILI OLMASI

Ali Ferahbot'a yönelik tepkilerin, Fenerbahçe'nin attığı golden sonraki anlatımının "abartılı" bulunmasından kaynaklandığı öğrenildi. Trabzonsporlu taraftarlar, bu anlatımı aşırı bulmuş ve sosyal medyada Ferahbot'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Sosyal Medya, Trabzonspor, Fenerbahçe, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi

08:54 Otoyol gişelerinde yine kaza Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi Otoyol gişelerinde yine kaza! Tırın altına giren araç kağıt gibi ezildi
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
07:48 İstanbul için kar uyarısı Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi İstanbul için kar uyarısı! Saat verildi, uyarılar peş peşe geldi
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
15:21 Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek Yeniden kar yağışı geliyor, İstanbul sıfır dereceyi görecek
15:18 Galatasaray, Fenerbahçe’ye verilen cezalardan dolayı TFF’ye itiraz etti Galatasaray, Fenerbahçe'ye verilen cezalardan dolayı TFF'ye itiraz etti
15:06 Bluesky’a akın var Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı Bluesky'a akın var! Kullanıcı sayısı şimdiden 35 milyonu aştı
15:03 Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış Miras katliamında şüphelinin hedefinde bir kişi daha varmış
14:43 Beşiktaş, TFF’ye savaş açtı Beşiktaş, TFF'ye savaş açtı
14:40 Son anketten Mahmut Tanal sürprizi İlk kez listeye girdi Son anketten Mahmut Tanal sürprizi! İlk kez listeye girdi
14:36 Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
14:31 Papa, Vatikan’da halkı selamladı Papa, Vatikan'da halkı selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 10:10:48. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe-Trabzonspor maçının spikerinden şok paylaşım: Ölüm tehditleri alıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement