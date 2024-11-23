Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bellona Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak ve Direnç Tonusluoğlu tarafından yönetilecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 26 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.
Kayserispor; Bilal, Gökhan, Arif, Ackah, Carole, Hasan, Bourabia, Kartal, Baran, Bahoken, Cardoso.
Fenerbahçe; Livakovic, Osayi-Samuel, Samet, Djiku, Mert Müldür, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Kostic, En-Nesyri.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bellona Kayserispor'a Konuk Oluyor: İlk 11'ler Belli Oldu - Son Dakika
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