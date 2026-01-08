Fenerbahçe tribün lideri İbrahim Gümüştekin\'e yapılan silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, 30 Aralık günü Üsküdar ilçesinde kaldığı otele girmek üzereyken uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırı sonucu bedenine beş kurşun isabet eden Gümüştekin, ağır yaralandı. Gümüştekin'in hayati tehlikesini atlattığı, ancak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Gümüştekin'e gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Kameralara yansıyan görüntülerde beyaz renkli araçtan inen bir kişinin İbrahim Gümüştekin ve yanındaki Tayfun Yararlı'ya defalarca ateş ettiği görüldü. Ardından arabaya binen şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı.