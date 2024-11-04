Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

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kendisiyle alay ettiğini öne sürdüğü B.İ.'yi darp ettikten sonra alıkoyarak peruk giydiren ve o anlara ait videoları da sosyal medyada paylaştırdığı belirtilen Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı ve onunla birlikte hareket eden 4 kişi tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.11.2024 22:34
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Sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişiyi darbeden ve yanındaki şüphelilerle birlikte alıkoyarak, peruk taktırarak özür dilettiren Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, beraberindekilerle birlikte gözaltına alınmıştı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gölbaşı, 4 kişiyle birlikte tutuklandı.

KENDİSİYLE DALGA GEÇTİ DİYE DARP EDİP PERUK GİYDİRDİ

Genç Fenerbahçeliler tribün liderlerinden Cem Gölbaşı, sahte bir sosyal medya hesabından kendisine ait bir fotoğrafla dalga geçen B.İ. isimli kişinin iş yerine gitti. Burada B.İ.'yi darbeden şüpheliler, bir süre iş yerinde kaldıktan sonra B.İ.'yi de yanlarına alarak dükkandan ayrıldı. Şüpheliler B.İ.'ye peruk taktırarak özür dilettikleri anları videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından B.İ., polise giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

YANINDAKİLERLE BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda Gölbaşı ve onunla hareket eden toplam 7 kişinin kimlik bilgileri tespit edildi. Şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 72 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 100 bin 600 TL, 2 bin 500 dolar ve 315 euro ele geçirildi.

4 KİŞİYLE BERABER TUTUKLANDI

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş., Ş. B., U. Ö. 'yağma', 'eziyet etme', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme', 'cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanırken şüphelilerden H. M. Ş, Y. A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ZORLA GÖTÜRDÜKLERİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin B.İ.'ye ait iş yerindeki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin B.İ.'yi tekmeledikleri, daha sonra B.İ. ile birlikte dükkandan ayrıldıkları anlar yer aldı. Ayrıca B.İ.'nin peruk taktırılarak Gölbaşı'ndan özür dilediği videoya da ulaşıldı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı

Sosyal Medya, Fenerbahçe, 3-sayfa, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Dracarys null:
    Mümkünse içerde kalsın. Tribünler bir pislikten kurtulsun. 134 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bir fenerbbahce fanatigi olarak kesinlikle bu tur insanlar disarda gezmemeli 78 1 Yanıtla
  • Tolga çakır:
    Ya ferhat bi sgit ulan 72 2 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FENERBAHÇE BEKA SORUNUDUR DİYE BOŞUNA DEMİYORUZ. 41 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    Fenerbahcede mafyaya yer yok. 47 3 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Ali abisi bakar ona içerde 39 4 Yanıtla
  • İsmail Öner:
    yazık diyorum bir fenerbahceli olarak 36 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    skiyorsa gel benide alsana Golbasi. oyle garibana erkeklik yapmak ile olmaz 21 1 Yanıtla
  • TKOCC51:
    Devlet var Devlet anan don giydirsin haydee 15 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bu zat çok ağır ceza almalı bunların statlarda falan yeri olamaz türbin lideri nedemek onu bile ögrenememis koçum ben rahmetli sefayla 10 defa oturdum hiçmi adamlık öğrenmedin kendisinden sefa ilk vurulduğu zaman ben vardım yanında şirin vurmuştu yenibosnada adam vurulurken bile asildi biraz öğrenin bazı şeyleri 10 4 Yanıtla
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