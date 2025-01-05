Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk etti.
Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nu dolduran sarı-lacivertli taraftarlar, geçtiğimiz günlerde hayata gözlerini yuman arabesk müziğinin efsanesi Ferdi Tayfur'u unutmadı. Karşılaşma öncesinde tribünler Tayfur'un, "Bana Sor" isimli eserine hep bir ağızdan eşlik etti.
Stadyumun DJ'yi, Ferdi Tayfur'un şarkısında nakarat kısmı geldiğinde sözü taraftarlara bıraktı ve nakaratı sadece taraftarlar söyledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarları Ferdi Tayfur'u unutmadı - Son Dakika
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