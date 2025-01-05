Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok - Son Dakika
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Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok

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Fenerbahçe tribünlerinden Hatayspor karşılaşmasında da ''Yönetim istifa sesleri yükseldi. Maç öncesinde başlayan tepkiler, Hatayspor'un beraberlik golünün ardından artarak devam etti. Sarı-lacivertli taraftarlar, ilk düdükle birlikte Galatasaray aleyhinde de tezahüratlar yaptı.

05.01.2025 19:45
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Fenerbahçe'de tribünler, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ MAÇ BAŞLAMADAN YÜKSELDİ

Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.

1-1'DEN SONRA DA DEVAM ETTİ

Karşılaşmada 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından da büyük bir tepkiyle bir kez daha "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.

GALATASARAY ALEYHİNDE DE TEZAHÜRAT YAPTILAR

Öte Fenerbahçeli taraftalar, maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.

Tribünler çileden çıktı: Kadıköy\'de Ali Koç\'a büyük şok

Galatasaray, Fenerbahçe, Hatayspor, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özer Canaydın:
    Şeytan kostümü ile bir kupa aldık o gün bu gündür ihlak olmadık!!! 16 0 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Önünüzden yemediğiniz sürece hep kaybedeceksiniz. Hatay'la maç yaparken Galatasaray'a sardırmak nedir . 9 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Galatasaraylılar olarak ali koçu yedirmeyiz. Birlikte nice şampiyonluklara. 7 0 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    sağ duyulu fb tarafatarı çok iyi biyor kötü gidişin nedeni. o yüzden ali koç istifa diyor. 4 0 Yanıtla
  • Bekir DEMİRİ:
    Ali Koç ile bu iş olmaz, düş yakamızdan artık Fenerbahçe kimsenin şirketi değil 4 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    lan olm gol atiyorlar istifa gol yiyorlar yine istifa valla mistik seyirci yaa 1 1 Yanıtla
  • Murat Özkan:
    ya bu qanı bozuk niye istifa etmiyor 2 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gavatsaray Şampiyon 0 0 Yanıtla
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