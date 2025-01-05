Fenerbahçe'de tribünler, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçında Ali Koç başkanlığındaki yönetim ve Galatasaray aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Maçın başında takımlar sahaya çıkarken yönetime olan tepkilerini gösteren sarı-lacivertli tribünler "Yönetim istifa!" tezahüratlarında bulundu. Öte yandan sosyal medyada bazı Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesinde tribüne sokmak istedikleri "Ali Koç istifa" pankartlarının güvenlikler tarafından stadyuma alınmadığını öne sürdü.
Karşılaşmada 1-0 öne geçen Fenerbahçe'de sarı-lacivertli taraftarlar, Hatayspor'un Kadıköy'de skoru 1-1'e getirmesinin ardından da büyük bir tepkiyle bir kez daha "Yönetim istifa" tezahüratları yaptı.
Öte Fenerbahçeli taraftalar, maçın ilk düdüğü ile birlikte tepkilerini Galatasaray'a yönelten Fenerbahçe tribünleri, maçın ilk 5 dakikasında aralıksız şekilde Galatasaray aleyhine tezahüratlarda bulundu.
Son Dakika › Spor › Tribünler çileden çıktı: Kadıköy'de Ali Koç'a büyük şok - Son Dakika
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